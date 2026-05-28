Calama: Niño de cinco años muere tras caer a piscina en jardín infantil

Este jueves, un niño de cinco años murió en la ciudad de Calama, Región de Calama, tras caer a una piscina ubicada al interior de un jardín infantil.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 horas, cuando trabajadores del recinto educativo dieron aviso a Carabineros respecto a la caída del menor.

Carabineros y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegaron al jardín para prestar los primeros auxilios, siendo el niño posteriormente trasladado al hospital de la comuna.

“Cuando estaba más o menos estabilizado, se traslada al hospital de Calama, donde ingresa, pero lamentablemente fallece a raíz de la inmersión”, sostuvo el mayor José Orellana.

De acuerdo con lo señalado por el mayor de Carabineros, la piscina, que se ubicaba en el patio del establecimiento, no habría contado con medidas de seguridad, tales como rejas u otros.

En horas de la tarde se informó la detención de dos personas vinculadas al caso, funcionarios del recinto, quienes pasarían a control de detención este viernes, según reportó Calama En Línea.

Jardín no tendría patente vigente

Eliecer Chamorro, alcalde de Calama, sostuvo que “por la información que nosotros manejamos, este lugar no tiene patente vigente. Ahora será materia de investigación de la PDI con los equipos de Fiscalía que correspondan, pero la información desde el municipio es que no contaban con autorización”.

“Cuando son temas relacionados con esto, se requiere una autorización especial del servicio de salud. Hay una resolución sanitaria, ciertas medidas, condiciones de seguridad,”, dijo, afirmando que “cuando disponemos a nuestros niños a jardines infantiles, por ley siempre se señala que la patente debe estar publicada”.