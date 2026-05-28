Cadem: Desaprobación al presidente Kast sube al 56% y 44% cree que mandatario debería reconocer errores en la cuenta pública

La última encuesta Cadem reveló que un 56% desaprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, cifra que subió un punto respecto de la medición anterior. En paralelo, la aprobación cayó dos puntos y llegó al 39%.

De cara a la Cuenta Pública, un 55% aseguró tener mucho o bastante interés en informarse sobre el mensaje presidencial. Además, un 44% considera que el mandatario debería reconocer errores y corregir el rumbo de su administración, mientras un 40% espera nuevos anuncios y reformas.

La seguridad sigue siendo la principal prioridad para los encuestados. Un 61% cree que el foco del discurso debe estar puesto en delincuencia, seguridad y crimen organizado. Más atrás aparecen economía, empleo y costo de la vida con un 46%, seguido por el plan nacional de reconstrucción y desarrollo económico (23%), el ajuste fiscal (20%) y salud (18%).

Respecto a las expectativas de la Cuenta Pública, un 88% está de acuerdo con que el presidente se comprometa con metas claras al 2030 y entregue ejemplos concretos de anuncios. Además, un 87% cree que debería volver a comunicar los objetivos del gobierno y un 86% considera importante que reconozca errores.

Asimismo, un 85% espera que defina de forma clara el relato del “gobierno de emergencia”, un 81% que utilice un lenguaje sencillo y un 79% que haga un llamado a la unidad nacional. En tanto, un 67% cree que debe mostrarse optimista respecto al futuro y un 55% preferiría un discurso más corto que los anteriores.

Codelco: Resistencia a la privatización

En otro tema, un 45% evaluó negativamente la imagen de Codelco con notas entre 1 y 4. En tanto, un 24% le puso nota 5 y un 31% la calificó con notas entre 6 y 7.

Pese a ello, un 67% cree que la estatal genera importantes beneficios económicos para Chile, un 65% que tiene gran potencial de crecimiento y un 62% que impacta positivamente en la imagen internacional del país. Además, un 61% considera que es un orgullo para Chile y un 57% que es querida por los chilenos.

Sin embargo, un 56% no cree que Codelco informe de forma veraz y oportuna los hechos relacionados con la empresa.

Sobre su propiedad, un 56% cree que debe seguir siendo completamente estatal, mientras un 26% piensa que debería abrir parte de su propiedad a privados y solo un 7% apoyaría una privatización total.