Universidad de Concepción abrirá sus tres campus con 47 actividades gratuitas para el Día del Patrimonio: Esperan recibir a 10 mil personas

La Universidad de Concepción (UdeC) desplegará una inédita agenda cultural para celebrar el Día del Patrimonio 2026, abriendo las puertas de sus campus en Concepción, Chillán y Los Ángeles de forma totalmente gratuita para la comunidad. La festividad, que se extenderá por tres jornadas —el viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo—, contempla una robusta cartelera de 47 actividades que abarcan desde muestras científicas y ferias artesanales hasta circuitos históricos y recorridos por colecciones artísticas de renombre internacional. Con esta masiva propuesta, la casa de estudios proyecta consolidarse como uno de los principales epicentros culturales del país, estimando una asistencia que superará los 10 mil visitantes durante el fin de semana.

El foco de esta versión estará puesto en descentralizar la oferta cultural del Biobío y Ñuble, invitando a la ciudadanía a conectar con la memoria histórica a través de espacios que habitualmente resguardan el quehacer académico. Las autoridades universitarias relevaron que la iniciativa fue posible gracias a una articulación interna que involucró a múltiples facultades y corporaciones de la institución. En esa línea, se busca que las familias puedan redescubrir rincones emblemáticos del patrimonio arquitectónico y natural, así como acceder a archivos documentales y científicos que son considerados piezas clave de la identidad local.

El Vicerrector de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (VRIM), Jorge Fuentealba Arcos, enfatizó el valor de la apertura institucional y el rol de las comunidades académicas en el rescate de estos espacios históricos. Al respecto, la autoridad universitaria destacó el compromiso de las diversas dependencias de la casa de estudios señalando que «las facultades, y todas las unidades en general, tienen un rol muy importante porque han sido activos promotores de esta iniciativa. Es parte de la riqueza que tiene el poder mostrar lo que hay en aquellos recónditos lugares de nuestra Universidad, que son tantos y que guardan tanta historia».

Dentro de los hitos urbanos y artísticos más esperados de la programación se encuentran los recorridos guiados por el tradicional Campanil UdeC, estructura que se alza como uno de los símbolos arquitectónicos más potentes de la Región del Biobío. Asimismo, la Casa del Arte recibirá flujos de visitantes para apreciar la Pinacoteca UdeC y el monumental mural Presencia de América Latina, obra declarada Monumento Histórico. La oferta en el campus penquista se complementará con la apertura de museos especializados de Anatomía, Geología y Zoología, sumado a circuitos por el Arco UdeC y la Biblioteca Central, consolidando una oferta diversa para todo tipo de públicos.

A nivel regional, las actividades se trasladarán con fuerza hacia las provincias de Diguillín y Biobío para asegurar el acceso territorial de las comunidades. En la Región de Ñuble, el Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos (CECAL) y la Facultad de Agronomía del Campus Chillán liderarán la agenda con talleres artísticos de acuarela y collage, además de mediaciones sobre el patrimonio vitivinícola colonial. Por su parte, el Campus Los Ángeles concentrará su propuesta en charlas históricas sobre la memoria educativa y visitas guiadas enfocadas en la identidad territorial de la zona, permitiendo un cruce entre arte, historia y educación. Las coordenadas y los formularios de inscripción previa para las citas con aforo limitado se encuentran disponibles en la plataforma digital oficial del evento.