“Todos son iguales ante la ley”: Poduje tras denuncia contra pareja de diputado republicano por presuntas irregularidades en obtención de subsidio

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Local de Punta Arenas contra Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci.

Consultado sobre la investigación contra Chicuy Godoy por eventuales ilegalidades en la adjudicación de un subsidio habitacional destinado a las familias más vulnerables de la Región de Magallanes, pero que la habría beneficiado, el titular de Vivienda señaló: “La información que nosotros tenemos es que efectivamente esta denuncia está hecha y nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales”.

“Esto afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie se queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley”, subrayó.

En esa línea, informó que actualmente tienen tres mil casos en revisión y remarcó la importancia de aumentar las fiscalizaciones, puesto que “cada vivienda social que se ocupa de forma irregular es un hogar vulnerable que se queda sin casa y eso no lo podemos permitir como ministerio”.