Fiscalía investiga hallazgo de posible feto humano en planta de tratamiento de aguas servidas de Illapel

La Fiscalía Regional de Coquimbo informó este jueves el hallazgo de lo que correspondería a un feto en una planta de tratamiento de aguas de Illapel, ubicada en la avenida Salvador Allende.

Durante la mañana del martes 26 de mayo, la Fiscalía recibió la denuncia de un trabajador de la planta respecto a la presencia de lo que parecía ser un feto humano en el recinto.

“Ingresa un caso a nuestra plataforma por muerte de hallazgo, que provenía en este caso de la Cuarta Comisaría de Illapél. Dicho caso informaba del hallazgo de un feto en la planta de tratamiento de aguas servidas en avenida Salvador Allende, Illapel. Se informó que mientras el encargado de la limpieza efectuaba labores con un rastrillo, se percata de la existencia de este feto”, detalló la abogada de la Fiscalía de Flagrancia, Matilde Gaete Valenzuela.

En ese sentido, señaló que ya solicitaron las diligencias correspondientes a la Policía de Investigaciones (PDI) “para esclarecer el hecho”.

Además, se instruyó al Servicio Médico Legal (SML) realizar una autopsia al cuerpo encontrado para confirmar si el hallazgo se trata efectivamente de un feto humano.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Illapel de la PDI tomó la declaración del denunciante y se encuentra recopilando antecedentes del hecho mediante grabaciones de cámaras y la búsqueda de posibles testigos para detectar con el autor o los autores del hecho.