Anthropic llega a una valorización de US$ 965.000 millones con ingresos anualizados que superan los US$ 47.000 millones

Anthropic, la empresa estadounidense de inteligencia artificial creadora de Claude, anunció el cierre de su ronda de financiamiento Serie H por US$ 65.000 millones, la mayor en la historia de la industria de la IA.

La operación, liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, eleva la valorización post-money de la compañía a US$ 965.000 millones, acercándola al umbral del billón de dólares.

La ronda contó con una amplia base de coinversores, entre ellos Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ y XN, además de una veintena de fondos institucionales como Blackstone, Fidelity, General Catalyst, Lightspeed y Temasek.

El financiamiento también incluye US$ 15.000 millones en inversiones previamente comprometidas por grandes proveedores de nube, entre ellos US$ 5.000 millones de Amazon, principal socio cloud y de entrenamiento de Anthropic.

Asimismo, se suman como socios estratégicos de infraestructura los fabricantes de chips Micron, Samsung y SK hynix.

Ingresos anualizados superan los US$ 47.000 millones

En términos operacionales, la compañía reveló que sus ingresos anualizados superaron los US$ 47.000 millones a principios de mayo, en una señal de que la adopción de Claude por parte de empresas globales se está acelerando.

Anthropic también anunció una expansión significativa de su capacidad de cómputo: firmó acuerdos con Amazon para hasta cinco gigawatts de nueva capacidad, con Google y Broadcom para cinco gigawatts adicionales de capacidad TPU de próxima generación y con SpaceX para acceso a GPU en los centros Colossus 1 y Colossus 2.