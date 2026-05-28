Boca Juniors vs Universidad Católica: ¿A qué hora y por dónde ver el partido de Copa Libertadores?

Universidad Católica se jugará este jueves su pase a octavos de final de la Copa Libertadores.
El conjunto cruzado llegará hasta Argentina para enfrentar a Boca Juniors en la Bombonera.
En la última fecha de la fase de grupos, la UC lidera la tabla con 10 puntos. Le siguen Cruzeiro con 8, Boca con 7 y Barcelona de Ecuador con 3.
En caso de empatar o ganar el duelo de hoy, la franja pasará de manera directa a la siguiente fase del torneo.
Pero si pierden, deberán estar atentos a lo que ocurra en el encuentro entre Cruzeiro y Barcelona. De ganar el cuadro brasileño, Católica quedaría eliminado y pasaría a los playoffs de Copa Sudamericana.
Boca Juniors vs Universidad Católica: ¿A qué hora y por dónde ver el partido?
El encuentro se disputará a partir de las 20:30 horas en el estadio de Boca.
Será transmitido por ESPN5 en TV abierta y por la plataforma de streaming Disney+.
Información Importante para los hinchas de Universidad Católica que esta noche irán a La Bombonera
La autoridad administrativa de la Ciudad de Buenos aires solicita que el publico visitante concurra al estadio, esta noche, portando su cédula de identidad o pasaporte para el… https://t.co/xJBIwJnsI3
— Universidad Católica (@Cruzados) May 28, 2026
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