Boca Juniors vs Universidad Católica: ¿A qué hora y por dónde ver el partido de Copa Libertadores?

Universidad Católica se jugará este jueves su pase a octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto cruzado llegará hasta Argentina para enfrentar a Boca Juniors en la Bombonera.

En la última fecha de la fase de grupos, la UC lidera la tabla con 10 puntos. Le siguen Cruzeiro con 8, Boca con 7 y Barcelona de Ecuador con 3.

En caso de empatar o ganar el duelo de hoy, la franja pasará de manera directa a la siguiente fase del torneo.

Pero si pierden, deberán estar atentos a lo que ocurra en el encuentro entre Cruzeiro y Barcelona. De ganar el cuadro brasileño, Católica quedaría eliminado y pasaría a los playoffs de Copa Sudamericana.

Boca Juniors vs Universidad Católica: ¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El encuentro se disputará a partir de las 20:30 horas en el estadio de Boca.

Será transmitido por ESPN5 en TV abierta y por la plataforma de streaming Disney+.