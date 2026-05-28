Chile encabezó cumbre de cinco países por el crimen organizado: Comprometieron entrega de estrategias conjuntas

Este jueves el presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó una cumbre transnacional para el combate contra el crimen organizado.

En la cita, que se realizó en la Cancillería, participaron autoridades de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. Se estableció un plazo de 90 días para la elaboración de estrategias conjuntas.

Así lo señaló el canciller: “Hoy nos comprometemos a conformar un grupo de trabajo para elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada con acciones concretas y resultados medibles. Queremos también coordinar esfuerzos técnicos operativos dentro de los próximos 90 días y vamos a integrarnos y vamos a compartir información. Queremos encomendar al grupo de trabajo realizar propuestas en materia de seguridad, de inteligencia financiera y tributaria y también de trazabilidad y control fronterizo”.

Mientras que el mandatario expresó que actualmente la región “está en un momento muy privilegiado, diría yo, de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo”.

“El crimen organizado está violando los derechos humanos de todos nuestros compatriotas y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza. Porque la libertad es, junto con la vida, el derecho humano que más debemos cuidar”, añadió.

En ese sentido, se hacen necesarias las coordinaciones con otras naciones, ya que el crimen organizado ha cruzado las fronteras.

La cumbre volverá a reunirse en 180 días más en Buenos Aires para revisar los avances y con la invitación a ampliar el número de países que forman parte de la instancia.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también estuvo presente en la reunión, donde aseveró que en el caso chileno ocurría que se enfrentaba el crimen organizado “de manera desorganizada”, pero que han existido cambios institucionales y se creó el ministerio que actualmente lidera.