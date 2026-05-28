Científicos describen una nueva especie: El Tylosaurus rex, el “T. rex de los mares” que dominó los océanos hace 80 millones de años

(CNN) – Un equipo de paleontólogos describió formalmente una nueva especie de mosasaurio —un gigantesco depredador marino— a la que nombró Tylosaurus rex.

El estudio, publicado el 21 de mayo en el Bulletin of the American Museum of Natural History, establece que el reptil vivió hace aproximadamente 80 millones de años en los mares que cubrían parte de Norteamérica, y que medía hasta 13 metros de largo, comparable al Tyrannosaurus rex terrestre en tamaño y posición en la cima de la cadena alimenticia.

La especie fue identificada a partir de fósiles encontrados en Texas que durante décadas estuvieron catalogados como pertenecientes a Tylosaurus proriger, una especie estrechamente relacionada.

La autora principal, Amelia Zietlow, visitó 22 museos en América del Norte y Europa para recopilar y comparar los especímenes, hasta confirmar un patrón anatómico consistente que justificaba una nueva especie.

Entre sus rasgos distintivos destacan dientes aserrados, músculos mandibulares más desarrollados y una bolsa ósea adicional en el cráneo, que le otorgaban una mordida más poderosa.

Dos T. rex, dos reinos

El paleontólogo Steve Brusatte, de la Universidad de Edimburgo, sintetizó el hallazgo: “Aquí tenemos dos T. rex: uno el rey de los dinosaurios en la tierra, el otro el rey de los reptiles en el agua, ambos de unos 40 pies de largo y dominantes en la cima de sus ecosistemas”.

El holotipo de la especie —el esqueleto más completo conocido— está en exhibición en el Museo de Ciencias y Naturaleza Perot en Dallas.