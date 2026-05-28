Zapping desarrolla tecnología antipiratería que derriba transmisiones ilegales de fútbol en minutos

La empresa de streaming Zapping desarrolló un sistema propio de detección y bloqueo de piratería digital que logró dar de baja a los principales sitios que retransmitían ilegalmente partidos de la Liga Pro Ecuabet en Ecuador, cuyos derechos exclusivos pertenecen a la compañía. La tecnología, bautizada internamente como “Tío Emilio” en homenaje a un programa que cazaba estafadores, identifica y bloquea accesos no autorizados en menos de dos minutos.

El sistema intervino transmisiones ilegales asociadas a plataformas como Magis, Xuper y Flujo. Según Ignacio Opazo, cofundador y CTO de Zapping, el impacto fue tal que varios de esos sitios comenzaron a redirigir a sus propios usuarios hacia Zapping para continuar viendo los partidos de forma legal.

“Desarrollamos tecnología propia que nos permite detectar y bloquear en minutos a quienes intentan retransmitir contenido mediante screen casting y otras prácticas ilegales”, explicó Opazo.

Expansión regional en carpeta

La solución fue desarrollada íntegramente por los equipos internos de Desarrollo y Operaciones de Zapping, y actualmente opera de forma exclusiva en Ecuador. Sin embargo, la empresa confirmó que es escalable y replicable en Chile, Perú y Brasil, mercados donde también opera la plataforma.

Opazo también comparó el modelo con el caso español, donde Telefónica, titular de los derechos del fútbol, recurre a bajar redes de distribución de contenido para frenar la piratería, lo que afecta la navegación general de internet durante los partidos. “Sistemas como el nuestro permiten controlar esto sin afectar a terceros”, señaló.