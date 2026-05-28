Conaf anuncia que 17 áreas protegidas tendrán acceso gratis por el Día de los Patrimonios: Revisa aquí cuáles son

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció que se sumará a las actividades por el Día de los Patrimonios este último fin de semana de mayo.

Este sábado 30 y domingo 31, la ciudadanía podrá ingresar gratis a 17 áreas protegidas, entre parques nacionales, reservas nacionales y monumentos nacionales, en las distintas zonas del país.

La directora ejecutiva de la institución, Aída Baldini, invitó a la comunidad a ser parte del Patrimonio concurriendo a estos lugares.

“Es una oportunidad para que las personas se reencuentren con la naturaleza y conozcan el valor ambiental, cultural y social que tienen nuestras áreas protegidas. Queremos que más familias, jóvenes y comunidades puedan visitar y disfrutar estos espacios y sentirse parte de su conservación”, destacó.

Día de los Patrimonios: ¿Cómo entrar gratis a zonas protegidas?

Conaf indicó que el ingreso es sin costo, pero que los visitantes deberán inscribirse en la página web www.pasesparques.cl.

Al entrar a la página, cada persona deberá elegir su destino y el día de visita (30 o 31 de mayo). Posteriormente, deberá escribir el código de beneficio “PATRIMONIO2026” y canjear la entrada gratuita.

Los parques, reservas y monumentos que se podrán visitar gratis son:

Zona Norte: Parque Nacional Lauca (Arica), Reserva Nacional Pampa del Tamarugal (Tarapacá), Monumento Natural La Portada (Antofagasta), Parque Nacional Pan de Azúcar (Atacama), Parque Nacional Bosque Fray Jorge y el Monumento Natural Pichasca (Coquimbo).

Parque Nacional Lauca (Arica), Reserva Nacional Pampa del Tamarugal (Tarapacá), Monumento Natural La Portada (Antofagasta), Parque Nacional Pan de Azúcar (Atacama), Parque Nacional Bosque Fray Jorge y el Monumento Natural Pichasca (Coquimbo). Zona Central: Reserva Nacional Lago Peñuelas (Valparaíso), Reserva Nacional Río de Los Cipreses (O’Higgins), Reserva Nacional Federico Albert (Maule) y el Parque Nacional Río Clarillo (Región Metropolitana).

Reserva Nacional Lago Peñuelas (Valparaíso), Reserva Nacional Río de Los Cipreses (O’Higgins), Reserva Nacional Federico Albert (Maule) y el Parque Nacional Río Clarillo (Región Metropolitana). Zona Sur y Austral: Reserva Nacional Ñuble (Ñuble), Parque Nacional Laguna del Laja (Biobío), Monumento Natural Cerro Ñielol (La Araucanía), Parque Nacional Alerce Costero (Los Ríos), Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (Los Lagos), Reserva Nacional Coyhaique (Aysén) y Reserva Nacional Magallanes (Magallanes).

La Corporación precisó que en los casos del Parque Nacional Lauca y el Monumento Natural La Portada “el beneficio se aplicará directamente en las boleterías de acceso a la unidad”.