Estados Unidos e Irán alcanzan acuerdo preliminar que eliminaría restricciones en estrecho de Ormuz: Trump no lo ha ratificado

(CNN) – Se ha alcanzado un acuerdo preliminar en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque el presidente Donald Trump no lo ha ratificado y la situación en la región sigue siendo tensa, según informaron funcionarios estadounidenses este jueves.

La aprobación de Trump será clave para cualquier acuerdo, advirtieron los funcionarios, y el presidente había declarado un día antes que no estaba satisfecho con el estado actual de las negociaciones. Tampoco estaba claro si el líder supremo de Irán había dado su visto bueno, otro paso necesario para poner fin al conflicto.

Aun así, la finalización del texto entre las dos naciones fue una señal de que la diplomacia estaba avanzando, a pesar de las hostilidades activas entre Estados Unidos e Irán en las últimas 48 horas.

El Memorando de Entendimiento incluiría un texto que eliminaría las restricciones en el estrecho de Ormuz, incluyendo la navegación sin restricciones para los buques y el levantamiento del bloqueo estadounidense.

Se iniciaría un período de negociación de 60 días para abordar el programa nuclear iraní, incluyendo el destino de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Según fuentes, los temas más complejos relacionados con el programa nuclear iraní aún deben resolverse en el marco de esas conversaciones.

Anteriormente, Trump se había mostrado optimista sobre un posible acuerdo con Irán, para luego cambiar de opinión.

Fuentes estadounidenses advirtieron que cualquier avance en las negociaciones podría verse rápidamente frustrado si Trump decide no dar su aprobación.

El presidente ha estado bajo presión por parte de miembros de su propio partido, así como del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que no acepte un acuerdo que aliviaría la presión sobre Irán.

Trump ha estado buscando asesoramiento para garantizar que el acuerdo sea lo suficientemente sólido, según una persona familiarizada con el asunto. Su obsesión ha sido asegurar que el acuerdo pueda presentarse como más fuerte que el acuerdo nuclear de la era Obama de 2015, del cual se retiró.