Una sorpresa llena de emoción: Niño pidió conocer a jugador de Copiapó para su cumpleaños y futbolista llora al conocerlo

Un cumpleaños especial e inolvidable para toda su vida vivió un niño hincha de Copiapó.

En medio de la celebración de su cumpleaños, un pequeño fanático chileno vio cumplido su mayor anhelo al conocer en persona a Agustín Ortiz, jugador de Deportes Copiapó.

El emotivo encuentro, grabado por su familia, muestra el instante en que el jugador sorprende al menor justo después de pedir sus deseos, provocando una reacción de profunda emoción que rápidamente se volvió viral en las redes sociales como un fiel reflejo de la pasión y el impacto del fútbol local en las nuevas generaciones.

De hecho, el mismo Ortiz se emocionó hasta las lágrimas, provocando un emotivo momento. El destacado jugador le llevó de regalo una camiseta del equipo, la cual firmó y se sacó fotos con el menor.