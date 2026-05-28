Instituto Nacional: Overoles blancos lanzaron bomba molotov a periodista

Un grupo de “overoles blancos” lanzó una bomba molotov a un periodista de Radio Bío Bío, a la salida del Instituto Nacional.
El hecho ocurrió durante esta mañana y el profesional afectado fue Christian Borcoski, quien finalmente no resultó con lesiones.
En el video compartido por Radio Bío Bío, se observa que los individuos, que utilizaban overoles blancos y tenían el rostro cubierto, salieron desde el interior del establecimiento educacional para posteriormente avanzar por Arturo Prat, llegando a la Alameda y tirando el objeto en contra del periodista.
De acuerdo al registro, las llamas cayeron cerca del periodista, mientras Carabineros se acercó a él para brindarle protección.
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