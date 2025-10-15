“Te invito al pan con palta”: El comentario del presidente Boric a Ibai Llanos para cuando visite Chile

El streamer anunció que prontamente visitará Chile, por lo que pidió recomendaciones de a dónde ir y qué comer.

El conocido streamer Ibai Llanos anunció en sus redes sociales que prontamente visitará Chile.

En una publicación de Instagram, el español dijo: “El mes que viene me voy a Latinoamérica y voy a estar en Chile. ¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”.

Tras buscar en internet, le recomendaron viajar a Santiago y ver la ciudad desde el Cerro San Cristóbal, ir a la Plaza de Armas y también a Valparaíso.

Mientras que en cuanto a comidas, le sugirieron comer pastel de choclo y empanadas. “Obviamente, ya que estoy, voy a probar la marraqueta, cómo olvidar el mundial de desayunos“, expresó Ibai, que pidió recomendaciones de dónde comer la mejor marraqueta.

En el post, que recibió más de 300 mil me gusta y cerca de 25 mil comentarios, hubo varios que llamaron la atención.

Y es que distintas marcas y personajes del acontecer nacional lo invitaron a hacer distintas actividades cuando llegue a territorio nacional, como Francisco “Pancho” Saavedra o Sammis Reyes.

Sin embargo, hubo uno que se distinguió entre los demás, ya que el propio presidente Gabriel Boric le dejó un comentario.

“Te invito al pan con palta de desayuno para contarte que otras cosas tienes que hacer sí o sí en Chile. Un adelanto: tienes que ir a la Patagonia ;)”, escribió el mandatario.

El mensaje ocurre luego del famoso Mundial de Desayunos organizado por Ibai, donde Chile fue representado con una marraqueta con palta y huevo. La competencia enfrentó a preparaciones típicas de varios países y generó un alto nivel de interacción en redes sociales. Chile llegó hasta la semifinal, donde perdió con Perú.