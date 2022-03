(CNN) – Elon Musk dijo en un tuit este sábado que está “pensando seriamente” en crear una nueva plataforma de redes sociales.

El mensaje de Musk sigue a las críticas a Twitter, donde afirmó que la plataforma no permite la libertad de expresión.

“Dado que Twitter sirve como la plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia“, tuiteó Musk este viernes. “Entonces, ¿que debe hacerse?”.

Am giving serious thought to this — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2022

Luego preguntó si se necesita una nueva plataforma.

Un acuerdo de 2018 con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) requiere que Musk obtenga la aprobación previa de otros ejecutivos de Tesla antes de publicar tuits sobre la empresa.

Después de que Musk preguntara a sus seguidores de Twitter en noviembre si debería vender el 10% de su participación en Tesla, la compañía de vehículos eléctricos recibió una citación de la SEC porque la pregunta de la encuesta desencadenó una venta masiva de acciones, lo que el CEO llamó “acoso“.

A principios de esta semana, en respuesta a la impugnación de la citación por parte de Musk, un regulador de la SEC instó a un juez federal a permitir que sus tuits siguieran siendo examinados.

“La moción de anulación de Musk es procesalmente defectuosa y sustancialmente sin mérito”, dijo la SEC.

Si continúa con el lanzamiento de su propia plataforma, Musk se uniría a una lista creciente de figuras públicas y empresas de tecnología que abandonan las redes sociales establecidas y crean sus propias plataformas, a menudo defendiendo la “libertad de expresión”.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien se le prohibió el uso de Twitter desde enero de 2021, lanzó en particular Truth Social en febrero como parte del Trump Media and Technology Group.

Rumble, Parler, Gettr y otros servicios también se han formado como alternativas a las principales redes sociales. Parler fue eliminado de la tienda de aplicaciones de Apple en medio de acusaciones de que los manifestantes del 6 de enero usaron la plataforma para incitar a la violencia. Se restableció en abril después de que la empresa realizara mejoras para detectar y moderar mejor el discurso de odio.

Reuters y Brian Fung de CNN contribuyeron a este reporte.