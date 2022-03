La carrera de la ex senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, ha tomado un curso diferente al que había tenido anteriormente. Luego de abandonar la política, se reinventó como influencer, donde a través de sus historias de Instagram responde a sus más de 12 mil seguidores.

En conversación con Radio Bio Bio, la ex presidenta de la UDI comentó cómo en la noche del miércoles se sometió a una ronda de preguntas por parte de los usuarios. Desde su vida personal hasta la contingencia. En la ocasión, descartó volver a la política.

Ante la consulta si extrañaba ser presidenta de la UDI, respondió con un claro “no”. Otro usuario preguntó: “Por qué la UDI y RN no hacen una oposición fuerte, antes de estar divididos?”. “Buena pregunta, yo creo que por los egos probablemente”, mencionó.

A su vez, relató cómo fue volver a ejercer de médico psiquiatra en el Sanatorio Alemán de Concepción, luego de casi 30 años desempeñándose en la arena política. “Estoy bien, estoy contenta, es para lo que estudié. Estudié 12 años, siete años de medicina, tres años de psiquiatría, dos años de un diplomado y ahora estoy haciendo un postítulo nuevamente. Estoy contenta”, aseguró.

“Yo en general trato de mirar hacia adelante. A mí me gustaba la política, pero estoy en una etapa distinta y creo que uno tiene que aprender a disfrutar lo que le toca vivir”, agregó.

También hizo un balance de su carrera política y de su etapa como alcaldesa de Concepción. “A mí me gustó muchísimo ser alcaldesa de Concepción y cuando salí de la Intendencia tuve la posibilidad de volver a la alcaldía o de ser parlamentaria. Y me pareció que era mejor una cosa distinta y hoy día no está en mis planes ser alcaldesa de Concepción”, sostuvo.

Por último, destacó que ahora “me transformé de Cruella de Vil a Elsa de Frozen“, y anticipó lo que espera en el futuro. “Estoy entretenida. Es que yo creo todo uno puede tomarlo por el lado bueno o por el lado malo. Uno tiene que aprender a disfrutar las cosas“, concluyó.