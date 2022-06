Más de un mes ha pasado desde que se realizó la Met Gala 2022, la que tuvo como temática la Gilded Age como anticipo de la exposición “In Amerca: An Anthology of Fashion”.

Si bien varios asistentes deslumbraron con sus vestimentas, llamó la atención que la socialité e influencer Kim Kardashian utilizara el icónico vestido que Marilyn Monroe usó en 1962 para cantarle feliz cumpleaños al entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy (JFK).

Lee también: Estilo vanguardista y atemporal: 4 asesoras de imagen destacan los mejores looks de la Reina Isabel II

Pese a que la franquicia de museos y eventos Ripley’s Believe It or Not! señaló que Kardashian usó el vestido por solo unos minutos y luego se cambió a una réplica, el Museo The Marilyn Monroe Collection ha demostrado lo contrario.

En una publicación en Instagram, presentan fotografías del Museo Ripley’s donde se puede observar que el vestido sí quedó con daños.

La tela al lado del cierre posee grietas debido al forcejeo realizado, además de que le faltan algunas piezas de cristalería.

Lee también: Este fue el accesorio de la noche “Gilded Age” en la Met Gala

Críticas al uso de prendas históricas

Su utilización abrió un gran debate en torno a la utilización de prendas históricas, ya que las telas con varias décadas deben ser cuidadas con cautela, puesto que además de tener un gran valor, son materiales que ya no se pueden encontrar.

En entrevista con CNN Chile en el Museo de la Moda, el director y fundador de la institución, Jorge Yarur Bascuñán, detalló hace algunas semanas que quedó “horrorizado” cuando supo de esta situación.

Lee también: Pies, la nueva obsesión (o fetiche) del mundo de la moda

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CNNChile (@cnnchile)

“Es todo lo contrario a lo que hacemos acá. Por mucho que digan que la vistieron con guante blanco y todo, tú ves cuando la visten, cómo tiran el vestido”, señaló.

En tanto, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) manifestó a través de una declaración pública que “las prendas históricas no deben ser usadas por nadie, ni por figuras públicas ni privadas”.