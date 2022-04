Este martes, Twitter confirmó una de las mejoras más esperadas y solicitadas por sus usuarios desde la creación de la red social en 2006.

Aunque bromearon en el April Fools’ Day con aquella opción, a través del perfil de Twitter Comms anunciaron que en los próximos meses habilitarán la opción de editar tuits que hayan sido publicados en la red social.

Además de la confirmación, Twitter señaló que llevan un año trabajando en el desarrollo del botón de “Editar”, desmintiendo que una encuesta realizada por Elon Musk haya sido el detonante para trabajar en la idea.

En un principio, la opción estará habilitada para los usuarios de Twitter Blue Labs, un programa que ofrece funcionalidades para que sean probadas con anticipación por quienes estén suscritos a la versión de pago de Twitter.

El director de producto de Twitter, Jay Sullivan, aseguró que han “estado explorando cómo crear una función de edición de manera segura“.

“‘Editar’ ha sido la función de Twitter más solicitada durante muchos años. La gente quiere poder corregir errores (a veces vergonzosos), errores tipográficos y tomas calientes en el momento. Actualmente solucionan esto eliminando y tuiteando nuevamente“, explicó.

Ante un posible uso indebido de la característica “para alterar el registro de la conversación pública”, Sullivan indicó que buscarán “proteger la integridad de esa conversación”, por lo tanto “tomará tiempo y estaremos buscando activamente aportes y opiniones antagónicas antes del lanzamiento de ‘Editar’“.

“Esta es solo una característica que estamos explorando mientras trabajamos para brindar a las personas más opciones y control sobre su experiencia, fomentar una conversación saludable y ayudar a las personas a sentirse más cómodas en Twitter. Estas son las cosas que nos motivan todos los días”, cerró.

