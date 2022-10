(CNN) — Estoy fotografiando una portada de Vogue como una mujer gordita, baja y mestiza que nunca imaginó que esta sería su realidad”, dice Paloma Elsesser sobre el día “surrealista” en que Annie Leibovitz la fotografió para la edición de enero de 2021 de Vogue. Fue una victoria y no solo para Elsesser.

Durante años había que lucir de cierta manera para estar en la portada de Vogue: blanca, alta y, sobre todo, delgada. Cuando la revista puso a la querida magnate de los medios negros Oprah Winfrey en su portada de octubre de 1998, la editora en jefe Anna Wintour supuestamente sugirió que Winfrey perdiera 20 libras antes de la sesión.

Y no fue solo Vogue. Elsesser, la curvilínea hija nacida en Londres de madre afroamericana y padre chileno suizo, no olvidará pronto un incidente en París que la hizo llorar.

En 2015, Elsesser, entonces de 22 años, estaba en la ciudad con la maquilladora Pat McGrath, quien había contratado a Elsesser para promocionar su primera sombra de ojos. Un día, la modelo se encontró en el backstage de Lanvin. Una marimacho que se describe a sí misma en Supreme, nunca antes había estado en un desfile en París y su primera vez se desvaneció cuando vio al elenco: la mayoría blancos, todos delgados. Elsseser es hermosa, con cálidos ojos marrones y una sonrisa radiante. Pero aplastada por el peso de su otredad, empezó a llorar.

“Se supone que no debo estar aquí. No me parezco a nadie aquí”, recuerda. “¿A quién estoy engañando? No soy una maldita modelo“.

Cómo han cambiado las cosas. Hoy, Elsesser es una de las musas más buscadas de la moda. Ahora, con 30 años, ha desfilado en la pasarela de marcas de lujo europeas, desde Fendi hasta Chloé, incluidos cuatro desfiles de Lanvin, y ha aparecido en importantes campañas publicitarias de Marc Jacobs, Coach y H&M. Incluso Victoria’s Secret, una vez infame por sus estándares de belleza unidimensionales, ha contratado a Elsesser .

A medida que la sociedad cambia y la moda emerge “de la edad oscura” cuando las modelos más grandes luchaban por conseguir trabajos y salarios iguales, la demanda de mujeres de talla grande está aumentando, dice Becca Thorpe, agente de Next Models. También lo son las tasas que pueden exigir. “Los clientes están pagando lo mismo o más de lo que están pagando por modelos tradicionales para tener acceso a (modelos más grandes)”, agrega la directora de casting de Cast Partner, Treanna Lawrence.

Los modelos de tallas grandes, típicamente definidos por encima de la talla 4 en alta costura y por encima de la talla 12 en el mercado masivo, son un negocio lucrativo. “Una vez que las agencias vieron que había una ruta real hacia el éxito para una chica como Paloma, comenzaron a firmar más“, dice el estilista Carlos Nazario. “Y cuando las marcas vieron el compromiso y la atención que reciben en la pasarela y en las campañas, también querían una parte del pastel”.

Pero el ascenso de Elsesser no fue entregado a ella. Si ha sido beneficiaria de corrientes sociales más amplias, también ha sido catalizadora, impulsando y abriendo espacio para otros. “Creo que gran parte de su modelaje ha estado confrontando a la industria”, dice Samuel Ellis Scheinman de DM Casting.

La cara del cambio

Elsesser llegó a la escena en un momento de agitación política. En los Estados Unidos, una guerra cultural a fuego lento comenzó a estallar después de que Donald Trump se convirtió en presidente y George Floyd fue asesinado por la policía, alimentando Black Lives Matter. Simultáneamente, se hicieron llamados más amplios para la “positividad del cuerpo“, un movimiento para una mayor aceptación de todos los cuerpos, independientemente del tamaño, la forma, el color de la piel, el género y la capacidad.

A medida que la sociedad cambió, también lo hizo la moda. En 2017, Vogue británica contrató al estilista y periodista negro Edward Enninful como su editor en jefe. En 2018, Louis Vuitton contrató al diseñador afroamericano Virgil Abloh como director artístico de ropa masculina. Las pasarelas y revistas de moda comenzaron a presentar un elenco más amplio de personajes. “La industria en 2017, 2018, 2019 comenzó a ofrecer una contrapropuesta al sistema político estadounidense en ese momento“, dice Scheinman. “Creo que empezamos a entender que tiene que haber un mensaje radical en el casting”. Que esto fuera un buen marketing no dolía.

En 2016, aunque había sido contratada para encabezar el lanzamiento de la empresa de belleza de Pat McGrath, Elsesser todavía tenía problemas para conseguir trabajos de pasarela para las principales marcas de moda. Las cosas empezaron a mejorar al año siguiente, después de que desfilara para sellos artísticos como Eckhaus Latta. Para el 2018, fue elegida junto a Bella y Gigi Hadid para el lanzamiento de la línea de lencería Fenty x Savage de Rihanna. Pero no fue hasta la primavera de 2020 que fue contratada por marcas de lujo como Alexander McQueen, Lanvin y Fendi.

Esa temporada fue un punto de inflexión para el casting de tallas grandes. Una semana después de que Fendi presentara modelos de talla grande en la pasarela por primera vez, Jill Kortleve se convirtió en la primera mujer de talla grande en desfilar para Chanel desde Crystal Renn 10 años antes. Desde finales de 2018 hasta principios de 2022, la cantidad de marcas que eligieron modelos de talla grande para sus desfiles se disparó un 374 %, según los datos proporcionados por Tagwalk, una empresa que rastrea las tendencias de las pasarelas.

El cambio fue una bendición para la demandada Elsesser, cuya presencia en la pasarela se disparó más del 830 % durante el mismo período, dijo Tagwalk. En las últimas dos temporadas, ha desfilado en más desfiles de alta costura que cualquier otra modelo de talla grande en el mundo.

De ‘hippie pobre’ a musa top

A menudo, las mejores modelos son arrancadas de la oscuridad, sus vidas se transforman de la noche a la mañana. El ascenso de Elsesser fue “más orgánico“, dice Scheinman. Empezó a modelar tarde y se lanzó cuando tenía 22 años animada por su amiga Stevie Dance, exeditora de moda de la revista Pop.

“El atractivo no fue, ‘Voy a cambiar la industria”’, dice Elsesser. En ese momento, trabajaba como camarera y necesitaba el dinero. “Era como, ‘Oh, Dios mío, yo pueden recibir un pago de $ 500 en un día, esto es increíble”. No vio muchas modelos que se parecieran a ella, pero razonó: “Si no existo, tal vez debería existir“.

Elsesser nació en Londres pero se crió en un hogar “hippie pobre” en Los Ángeles. Su madre una vez reclamó beneficios del gobierno para comprar comestibles, pero compró en una tienda local de alimentos saludables. También valoraba la curiosidad intelectual, y cuando era niña, Elsesser la acompañaba a la librería Bodhi Tree de West Hollywood. “Recuerdo que estaba en sexto grado y le llevé una pila de libros a mi mamá; uno de ellos era de Anaïs Nin, la poeta erótica”, recuerda Elsesser. “Ella estaba como, ‘Sí, añádelo al carrito'”.

Elsesser obtuvo una beca para una escuela privada de élite. Pero dice que lo más valioso que aprendió de niña fue la confianza en sí misma. Un día después de la escuela, se quejó con su madre de que “todas las chicas de la clase eran blancas y flacas”, por lo que su madre le dio “The Bluest Eye“, el primer libro de Toni Morrison de 1970 sobre cómo los estándares de belleza blancos distorsionan el sentido de las mujeres negras. De autoestima Elsesser siempre fue más grande que sus amigos. “Yo era diferente pero empoderada en mi diferencia”, recuerda.

Después de la secundaria, Elsesser se mudó a Nueva York. Estudió psicología y literatura en la New School, pero la abandonó. En el camino, se hizo amiga de los futuros empresarios de la moda Angelo Baque y Raúl López. “Era como un caldero extraño de fenómenos todos juntos, averiguándolo”, dice ella.

Elsesser se dedicó a documentar su entorno social y su estilo personal influenciado por la ropa de calle en Instagram, acumulando un pequeño pero influyente seguimiento. En 2014, llamó la atención de Pat McGrath, quien convirtió a Elsesser en la musa de la sombra de ojos Gold 001 de Pat McGrath Labs. Lanzó la carrera de Elsesser.

Más que un modelo

Elsesser no es una modelo típica y no solo por su apariencia. Mientras que la mayoría de los modelos son pasivos en el set, conforme a la visión establecida por el resto del equipo creativo, Elsesser juega un papel más activo en sus sesiones, llamando a los fotógrafos y estilistas con los que trabaja “colaboradores”.

Para una portada provocativa de iD con Elsessser con el diminuto crop top y la minifalda de Miu Miu que fue el look más animado de la temporada Primavera 2022, fotografiada por Sam Rock y estilizada por Nazario, “me involucraron en cada parte del proceso creativo, “, dice Elsesser.

Eso es a menudo por necesidad. Trabajar con modelos de talla grande puede presentar desafíos para los equipos creativos más acostumbrados a trabajar con modelos de “talla normal”. Para que Paloma se pusiera el Miu Miu mini, que la marca no fabrica en su talla, tuvieron que cortar la falda por la mitad y añadir un panel de tela para extender la espalda y que quedara bien.

“Estábamos siendo ingeniosos porque nos gustaba la falda y ella quería usarla“, dice Nazario. “Cosas como esta no la desconciertan. Ella está realmente interesada en aprender contigo y crecer contigo y te ayuda en el proceso, guiándote a través del proceso”, agregó.

Nazario dice que tiene cuidado de evitar clichés de talla grande como “sexy con curvas, tetas afuera, ceñido a la cintura, vestido ceñido o desnudo… Creo que cuando estábamos haciendo esas fotos de iD, realmente lo hicimos con la intención de ver un cuerpo más grande”, de una manera que no habías visto antes en un entorno de moda”. La portada se volvió viral.

El verano pasado, el conductor de Uber de Elsesser le preguntó a qué se dedicaba. “Estoy en ventas”, respondió ella. Estaba bromeando, pero sabe que la moda es un negocio y que su imagen es marketing. A veces eso significa ser tokenizado por marcas y revistas deseosas de parecer “inclusivas” para atraer a los consumidores más jóvenes. “Para normalizar, primero debe tokenizar”, razona. “Tiene que empezar en algún lado.”

Elsesser no se considera activista y prefiere la palabra defensora. “Defiendo los problemas relacionados con mi cuerpo y mi identidad. Es algo que siempre surge porque esa es mi realidad. Estoy dejando fotos para que tal vez una chica se odie un poco menos. ¿Eso me convierte en un maldito salvador? No. ”

Salvadora o no, ha hecho esfuerzos entre bastidores para hacer avanzar la industria, empujando a las marcas con las que trabaja a mirar más allá del marketing y vender las tallas que usa para ellas en la pasarela. “Paloma espera que los diseñadores a los que apoya produzcan y vendan en su talla si ella va a prestar su poderosa imagen a su marca”, dice la diseñadora en rápido crecimiento Nensi Dojaka , quien, después de trabajar con Elsesser, ofrece tallas más grandes por primera vez.

Pero Elsesser también ha sufrido por ser tanto visible como vocal. En línea, los trolls se burlan rutinariamente de su cuerpo y la llaman poco saludable. Nazario dice que también la ha visto soportar la “gordofobia” de los expertos de la industria.

“Creo que es muy generoso de su parte”, dice. “Es como una mártir por la forma en que se da a sí misma y se permite ser una especie de saco de boxeo para que realmente se pueda lograr el cambio. Estamos en el negocio de vender sueños y ahora es nuestro turno de mostrar lo que pensamos, es bonito.”