(CNN) – A la moda para algunos, y un paso en falso para otros, usar calcetines con sandalias ha sido un límite de vestimenta que muchas celebridades han transgredido.

Recientemente, las modelos Kaia Gerber y Kendall Jenner fueron vistas con el look haciendo mandados el año pasado, mientras que a principios de este verano, se vio a Bella Hadid usando un par de calcetines tobilleros blancos y sandalias negras mientras estaba en la ciudad de Nueva York.

Pero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, lo llevó al siguiente nivel, con una toma más fuerte, vistiendo un par de calcetines negros con chanclas enjoyadas cuando asistió al desfile reprogramado de la Semana de la Moda de Londres de Burberry el lunes.

Las chanclas con incrustaciones de diamantes de Ye parecen ser un prelanzamiento de la colección Primavera-Verano 2023 de Burberry, la última en ser supervisada por el director creativo saliente , Riccardo Tisci. Inspirados en el espíritu comunitario de la costa británica, todos los looks de pasarela más recientes de la marca, incluso los vestidos de noche de terciopelo negro, incluyen un par de chancletas a juego.

Lee también: El diseñador Karl Lagerfeld tendrá un homenaje en la próxima Met Gala

No hace falta decir que la mirada resultó divisiva en línea. “Kanye, te amo, pero los calcetines con chanclas no son… nunca”, escribió un usuario de Twitter. Otro agregó: “No me importa cuánto cuestan las chanclas, eso es un infierno para mí”.

Pero otros, incluidos los autoproclamados usuarios de sandalias y calcetines, dijeron que se sintieron vistos. “Sí, Kanye, por favor, haz que las sandalias con calcetines sean geniales para que pueda dejar de ser perseguido”, decía un comentario de Twitter. “Estaba haciendo esto antes que Kanye”, dijo otro. “Tengo recibos”.

Pero sus riesgos en la moda no siempre dan sus frutos. En agosto, la colaboración de Yeezy con Gap generó críticas luego de que Ye supuestamente ordenara a las tiendas exhibir la nueva colección en contenedores que se asemejaban a bolsas de basura gigantes .

Más allá de sus propios momentos en la alfombra roja, incluido el uso de ropa de trabajo de Dickies de pies a cabeza en la Met Gala de 2019 , el estilo ecléctico de Ye a menudo se derrama en el guardarropa de sus parejas románticas. En un episodio de la serie de telerrealidad de Hulu The Kardashians, su ex esposa Kim Kardashian dijo: “Kanye siempre me ha vestido, siempre me ha peinado”. A principios de este año, su antiguo interés amoroso, Julia Fox, le dijo a la revista Interview que, en una de sus citas , Ye llenó toda una suite de hotel con ropa.

Ya sea el pasamontañas “Donda” que le cubría el rostro y que usó en la Semana de la Moda de París el año pasado o sus deslumbrantes calcetines y sandalias Burberry, los atuendos de Ye son, sin duda, temas de conversación. Si bien algunos podrían etiquetarlo como un vestidor peligroso, este último ejemplo es, al menos en términos de moda de otoño, bastante práctico.