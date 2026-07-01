Suben las cuentas de luz: ¿Cuáles son los artefactos del hogar que más consumen energía?

A partir de este miércoles 1 de julio, las cuentas de luz sufrirán un alza tras años de congelamiento y acumulación de costos en el sistema.

Según informó hace algunos meses la Comisión Nacional de Energía (CNE), el incremento promedio a nivel nacional será de 4,9%, aunque variará de acuerdo a la región, la empresa distribuidora y las condiciones del sistema eléctrico local.

Esta subida ocurre en una temporada en la cual aumenta el consumo energético, debido a la llegada del invierno y las bajas temperaturas.

Cuentas de luz: ¿Qué artefactos de la casa gastan más energía?

El ingeniero eléctrico y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes, Miguel Torres, explicó que “en la época de invierno, una fuente de alto consumo eléctrico podría ser la calefacción“.

Asimismo, comentó que los electrodomésticos que podrían tener mayor impacto en las cuentas de luz son:

Calefactor eléctrico.

Secador de pelo.

Hervidor de agua.

Microondas.

Horno eléctrico.

De todos modos, el experto señaló que el gasto no depende solo del aparato, sino también de la cantidad de horas que se utilice y la tarifa que se aplique en cada zona.

Alza en las cuentas de luz: ¿Se puede disminuir el impacto del consumo eléctrico?

Torres sostuvo que una alternativa para las familias podría ser cambiar la fuente de calefacción y utilizar calefactores a gas u otros.

Sin embargo, esta medida conlleva un gasto inicial, “una inversión o recambio, es decir, un gasto extra“.

De todos modos, el especialista planteó que “independiente de la forma de calefacción, en general siempre se recomienda mejorar la aislación de puertas y ventanas y distribuir mejor la generación de calor donde se necesite”.