Sernac lanza cotizador de materiales de construcción: Hay diferencias de precios de hasta un 220%

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) lanzó una nueva herramienta gratuita, la cual permite consultar y comparar precios referenciales de materiales y artículos de construcción en tiendas en línea.

La plataforma llamada “El Cotizador” surge debido a las emergencias climáticas y la necesidad de los consumidores de contar con la información de los precios de referencia de los productos, ante eventuales necesidades de reparación o reposición.

La herramienta permite consultar información de precios según la región, comuna, categoría y productos. Además, busca generar una cotización a partir de los artículos seleccionados, facilitando la planificación de las compras.

Además, considera alrededor de 1.300 diferentes productos, disponibles en 36 comunas a lo largo del país, contemplando capitales regionales, centros urbanos y otras comunas.

¿Cómo usar la plataforma?

El sitio está basado en los precios de las principales cadenas de ferretería y retail con presencia nacional y venta por internet.

Debes acceder haciendo clic aquí .

. Luego, ingrese su región, comuna, la categoría, el producto y las características de este.

Haga clic en “+ Agregar”.

Finalmente, le dará los precios referenciales de los artículos seleccionados.

Cabe recordar que los precios son únicamente referenciales, es posible que estén a un menor precio total porque alguno de los productos no esté disponible, no considera los valores de despacho y además, siempre se debe verificar el costo final directamente en la tienda.