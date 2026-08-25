Sernac lanza cotizador de materiales de construcción: Hay diferencias de precios de hasta un 220%

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) lanzó una nueva herramienta gratuita, la cual permite consultar y comparar precios referenciales de materiales y artículos de construcción en tiendas en línea.
La plataforma llamada “El Cotizador” surge debido a las emergencias climáticas y la necesidad de los consumidores de contar con la información de los precios de referencia de los productos, ante eventuales necesidades de reparación o reposición.
La herramienta permite consultar información de precios según la región, comuna, categoría y productos. Además, busca generar una cotización a partir de los artículos seleccionados, facilitando la planificación de las compras.
Además, considera alrededor de 1.300 diferentes productos, disponibles en 36 comunas a lo largo del país, contemplando capitales regionales, centros urbanos y otras comunas.
¿Cómo usar la plataforma?
El sitio está basado en los precios de las principales cadenas de ferretería y retail con presencia nacional y venta por internet.
- Debes acceder haciendo clic aquí.
- Luego, ingrese su región, comuna, la categoría, el producto y las características de este.
- Haga clic en “+ Agregar”.
- Finalmente, le dará los precios referenciales de los artículos seleccionados.
Cabe recordar que los precios son únicamente referenciales, es posible que estén a un menor precio total porque alguno de los productos no esté disponible, no considera los valores de despacho y además, siempre se debe verificar el costo final directamente en la tienda.
Lo más leído
- Comisión de Seguridad del Senado dará prioridad a 10 proyectos tras acuerdo con el ministro Arrau
- Exsubsecretaria Fuentes y respuesta de Cancillería por Magallanes: "Han sido claros, hay intención de no generar problemas con un país amigo"
- Apple presenta su nueva generación de Mac mini y Mac Studio con nuevos chips y foco en IA
- Menor de 14 años queda en internación provisoria tras confesar que habría matado a su madre en San Joaquín
- DMC advierte probabilidad de tormentas eléctricas y fuertes vientos en cinco regiones del país