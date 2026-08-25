Metro lanza la “Michi Bip!”: ¿Dónde conseguir la tarjeta inspirada en el gato viral de Línea 7?

El gato que se hizo conocido por protagonizar los videos de Metro de Santiago sobre las obras de la futura Línea 7 ahora tendrá su propia tarjeta Bip!.

Se trata de una edición especial que llegará a las estaciones del servicio a partir de este miércoles 26 de agosto, con venta hasta agotar stock.

La iniciativa surgió luego de la popularidad que alcanzó el felino en redes sociales, donde Metro ha compartido distintas imágenes y videos de su presencia en las obras.

En esta ocasión, “Michi” aparece retratado como un trabajador más del proyecto, con casco y chaleco de seguridad mientras recorre uno de los túneles.

¿En qué estaciones se venderá la michi bip?

La “Michi Bip!” tendrá una disponibilidad limitada: Metro pondrá a la venta 10 mil unidades desde este miércoles 26 y la comercialización se extenderá solo hasta agotar el stock.

Los ejemplares estarán disponibles únicamente en 15 estaciones de las líneas 1, 2, 4 y 5. Estos son los puntos donde se podrá encontrar la edición especial: