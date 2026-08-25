Exministra Delpiano reveló que se motivó a participar en la comisión del gobierno de Kast tras columna de Jaime Bellolio y Tomás Vodanovic, pero advierte: “Faltan miradas, no está el FA y el PC”

La exministra de Defensa Adriana Delpiano abordó en CNN Prime su participación en la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, convocada por el gobierno de José Antonio Kast.

La comisión tiene como objetivo elaborar propuestas para modernizar y racionalizar la estructura del aparato estatal.

La Comisión Nueva Arquitectura del Estado está integrada por:

Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública.

Nicolás Monckeberg, abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y exembajador de Chile en Argentina.

Gonzalo Blumel, director de Horizontal, exministro del Interior y Seguridad Pública y exministro Secretario General de la Presidencia.

Zarko Luksic, abogado laboralista, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado.

Beatriz Hevia, abogada y expresidenta del Consejo Constitucional.

Juan Antonio Urzúa, abogado especialista en materias laborales, tributarias y corporativas.

Natalia González, abogada y presidenta del Consejo para la Transparencia.

Natalia Piergentili, expresidenta del PPD y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones.

Ernesto Silva, prorrector de la Universidad del Desarrollo, director ejecutivo de FARO UDD, exdiputado y expresidente de la UDI.

Osvaldo Andrade, abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados.

Andrés Zaldívar, abogado y exsenador, expresidente del Senado y exministro de Estado.

Adriana Delpiano, exministra de Defensa Nacional.

En ese contexto, contó que el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, la invitó durante la noche del lunes a ser parte de la comisión.

“Hoy hablamos más largamente, estoy bastante motivada”, expresó.

#CNNPrime | Adriana Delpiano, exministra de Defensa e integrante de la Comisión de Nueva Arquitectura del Estado: “A mí me invitó ayer el ministro José García Ruminot”@tv_monica

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En cuanto a si está de acuerdo con que se debe reducir el Estado, precisó que “no creo que haya que tener una postura a priori, sino que hay que ver qué se está haciendo bien y mal”, y remarcó que no existe ningún mandato de disminuir el Estado.

“No hay ningún mandato, lo pregunté expresamente (…) Revisemos el Estado, cómo se mejora, qué es realmente fusionable una cosa con otra, siempre que vaya a dar un servicio mejor”.

Por otro lado, reveló que una de las razones para aceptar rápidamente participar en la comisión fue la columna Chile a treinta años: Una invitación desde dos veredas distintas, publicada por los alcaldes Jaime Bellolio y Tomás Vodanovic en El Mercurio.

“Mi rapidez para responder hoy a la petición del ministro García Ruminot tuvo mucho que ver con lo que me impactó la carta y la actitud de ellos dos en el programa Tolerancia Cero. Siento que hicieron un gran aporte, le dieron como aire a una situación que a veces se ve tan polarizada”.

#CNNPrime | Adriana Delpiano, exministra de Defensa, por carta de Vodanovic y Bellolio : “Me impactó la carta y la actitud de ellos dos en #ToleranciaCero. Siento que hicieron un gran aporte”@tv_monica

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En ese sentido, indicó que es importante que en política se alcancen acuerdos en materias relevantes para el país y que permitan proyectar el futuro. Sin embargo, planteó: “Creo que lo único que yo reclamaría en este tema es que, si ya vamos a hacer una cosa transversal para tener la mirada de todos, aquí faltan miradas. O sea, faltan miradas, no está el Frente Amplio (FA), no está el Partido Comunista (PC). Son dos partidos que están en el Parlamento”.

Finalmente, sostuvo que si esta instancia busca ser pluralista, es importante que participen estas fuerzas políticas y sugirió que “facilita el trámite también después en el Parlamento”.