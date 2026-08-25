Maltrato animal en La Florida: Colegio expulsó a estudiante tras viralización de videos y municipio denunció ante Fiscalía

A través de redes sociales se difundió un caso de maltrato animal durante la tarde del lunes, según un comunicado del Colegio Licarayén de La Florida, establecimiento donde estudia el joven involucrado.
Desde la institución educativa señalaron que “ante el aumento en la escala de la situación de violencia, se resolvió que el estudiante no continuará en nuestro establecimiento“.
Detallaron que realizaron las denuncias ante las autoridades correspondientes, disponiendo además de canales de apoyo y contención emocional para estudiantes, apoderados y funcionarios que lo requieran.
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En el registro viral se puede apreciar al joven torturando a un perro, enterrándole la punta de una navaja y golpeándolo con una manopla.
Frente a esta situación, el municipio de La Florida, liderado por Daniel Reyes, añadió que “el alcalde ha instruido a la Dirección Jurídica que realice la denuncia ante el Ministerio Público y que nuestros equipos sociales se contacten con el colegio para apoyar en lo que necesiten”.
“No debemos aceptar que acciones tan crueles como esta queden impune“, concluye.
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