Comisión de Seguridad del Senado dará prioridad a 10 proyectos tras acuerdo con el ministro Arrau

En medio de la controversia generada por la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, anunció que se priorizará la tramitación de diez proyectos, tras una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Según publicó Radio Biobío, el legislador detalló que el acuerdo con el titular de Seguridad contempla retirar la urgencia a las reformas constitucionales y focalizar el trabajo legislativo en mejorar las capacidades operativas de las policías y otros organismos involucrados en las labores de seguridad.

“La Comisión de Seguridad va a poner todo su esfuerzo y sesionará con la frecuencia que sea necesaria para despachar estas leyes con la urgencia que el país demanda”, explicó Bianchi.

Entre las materias que tendrán prioridad destaca la modernización de las carreras de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). También se contempla la elaboración de reglas específicas sobre el uso de la fuerza para el personal penitenciario, con el objetivo de resguardar la identidad y el patrimonio de los trabajadores frente al crimen organizado.

Asimismo, se encuentran la Ley Naín-Retamal 2.0, la Ley Antiencapuchados, la ley corta de Seguridad Municipal, la Ley Antibarricadas y la ampliación e integración del Registro Nacional de ADN. Esta última iniciativa permitiría elaborar perfiles genéticos de personas formalizadas por delitos graves.

En paralelo, se encuentran dos proyectos en Comisión Mixta: las Reglas del Uso de la Fuerza y la Ley de Inteligencia Económica, que deberá resolver el levantamiento del secreto bancario.