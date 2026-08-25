Adriana Delpiano (PPD) respalda que la oposición vote contra la idea de legislar la reforma constitucional de seguridad: “Es peligroso que siga adelante”

La exministra de Defensa Adriana Delpiano abordó en CNN Prime la reforma constitucional de seguridad impulsada por la administración de José Antonio Kast.

En primer lugar, cuestionó la creación de un nuevo estado de excepción, debido a la extensión del período por el que se pretende implementar.

Cabe recordar que el Ejecutivo propone la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podrá decretarse en caso de una amenaza grave contra la seguridad pública. Será el Presidente de la República quien lo declare y determine las zonas donde se aplicará. La medida podrá extenderse hasta por 120 días y ser prorrogada una vez por el Mandatario, lo que permitiría extender su duración hasta por 240 días.

Respecto de la reacción de diversas fuerzas políticas que han cuestionado esta idea, expresó que “me agrada que gente de la derecha se haya opuesto a esta situación, que esto no sea la oposición versus el gobierno, sino que un tema de sentido común”.

En esa línea, planteó que la propuesta se acerca a lo que es un estado de asamblea, figura que se utiliza en caso de conflicto bélico con otro país y que permite suspender derechos fundamentales, como la libertad personal y de circulación, además de interceptar, abrir o registrar comunicaciones y documentos. Esta medida requiere el acuerdo del Congreso Nacional, que, una vez decretada, tiene cinco días para pronunciarse.

A su juicio, la propuesta va demasiado lejos: “Creo que aquí el tejo está pasado. O sea, nos fuimos mucho más lejos (…) Eso no es aceptable, eso es para un estado de guerra”. Sin embargo, reconoció que existe un ambiente de temor entre la ciudadanía ante el avance del crimen organizado.

#CNNPrime | Adriana Delpiano, exministra de Defensa, por rol en seguridad publica de FF.AA.: “Es complejo por el tipo de preparación que tienen”@tv_monica

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#CNNPrime | Adriana Delpiano, exministra de Defensa, por rol en seguridad publica de FF.AA.: “Yo creo que no va en la línea de lo que sienten propio”@tv_monica

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Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si respalda la decisión de la oposición de votar en contra de la idea de legislar la reforma constitucional de seguridad, Delpiano respondió: “Yo no soy parlamentaria, pero a mí me parece que esto no puede seguir adelante. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí la respaldo, porque creo que es peligroso que siga adelante esta reforma constitucional”.

“Entra en una línea muy compleja, (en el eventual caso) en que se aprobara”, agregó.

Al preguntarle si considera que la reforma es peligrosa para la democracia, respondió: “Sí, derechamente”.