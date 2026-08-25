Senadora Cariola (PC) tras revés del Gobierno en el TC: “Le dijimos al ministro Quiroz que estaban cometiendo un error”

La senadora del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, aseguró que le advirtió al ministro Jorge Quiroz que “estaban cometiendo un error” en relación con el requerimiento que ingresó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) por la medida que buscaba la reposición gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe.

Durante esta jornada, el Tribunal Constitucional rechazó por nueve votos contra uno el requerimiento presentado por la administración del presidente José Antonio Kast.

Al respecto, Cariola destacó en 24 Horas que este “no es el primer revés que tiene el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional. (…) Quiero recordar lo que ocurrió con Escuelas Protegidas a propósito de la revisión de mochilas y, además, el tema vinculado a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”.

En esa línea, sostuvo que la actitud del titular de Hacienda fue “inexplicable”, dado que Quiroz afirmó a la senadora que “compartía el espíritu de la norma y no la iban a vetar”. Por ello, fue una sorpresa para ella cuando el Ejecutivo llevó la medida ante el Tribunal Constitucional “para anularla”.

“Entonces, nosotros le dijimos al ministro, cuando conversamos con él en esos días, que estaban cometiendo un error, que se habían equivocado (…) que esta era una norma que estaba totalmente dentro de las ideas matrices del proyecto”, señaló.

La legisladora precisó que el secretario de Estado le confirmó que “él estaba dispuesto a legislarlo aparte“. Lo que ella cuestionó: “¿Para qué vamos a legislar aparte si esto ya se legisló?”.

“De hecho, yo le dije: ‘Si ustedes hubiesen querido perfeccionar la norma, lo coherente es que hubiesen presentado entonces un veto aditivo‘, que en el fondo no es un veto que anula la norma, sino que la complementa para poder incorporar nuevos elementos”, precisó.

“Entonces, en eso el ministro, la verdad es que se cerró bastante. Nosotros lo notamos bien incómodo en esa oportunidad, me imagino que también por los propios conflictos internos que estaban viviendo dentro del Gobierno“, añadió.

Cariola por críticas a la norma: “Es bastante absurdo pensar que uno no va a pagar”

Cariola también se refirió a las críticas realizadas en contra de la iniciativa y recalcó que “es un poco absurdo pensar que las personas van a dejar de pagar”, descartando que la medida funcione como un desincentivo a pagar los servicios básicos.

“La verdad es que eso no tiene coherencia porque esto está acotado a los estados de emergencia (…) Por lo tanto, ninguna persona va a dejar de pagar la luz o el agua y se va a quedar con cortes de suministro hasta esperar un estado de catástrofe para que se lo repongan”, afirmó.

Respecto a los cuestionamientos de empresas de servicios básicos, criticó que “están un poquito fuera de lugar”.

“Más que reclamar, lo que debieran hacer es ponerse a disposición de contribuir a un país cuando lo está pasando mal. Cuando Chile lo pasa mal frente a una catástrofe, lo que uno espera es que todos nos pongamos, que el Estado se ponga, que las instituciones se pongan a disposición y también las empresas privadas”, señaló.

“Entonces, que además nos vengan a decir que no están dispuestos a reponer de manera gratuita y sin importar si una persona tiene deuda o no durante una catástrofe cuestiones que se requieren para sobrevivir, realmente a mí me parece un poquito fuera de lugar. Espero que reflexionen sobre aquello; entiendo que tengan que defender su negocio, pero nosotros en ningún caso queremos generar algo diferente a entregar un derecho humano fundamental en una situación de emergencia a las familias chilenas”, concluyó.