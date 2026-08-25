Apple presenta su nueva generación de Mac mini y Mac Studio con nuevos chips y foco en IA

Este martes, Apple presentó una nueva generación de sus computadores de escritorio Mac mini y Mac Studio, con actualizaciones centradas principalmente en el procesamiento de inteligencia artificial (IA) y el rendimiento gráfico.

El Mac mini incorpora por primera vez el nuevo chip M6, mientras que el Mac Studio estará disponible con los procesadores M5 Max y M5 Ultra. La compañía también introdujo el M5 Pro como una alternativa de mayor rendimiento para el Mac mini.

Uno de los principales anuncios es el M6, el primer chip de Apple fabricado con tecnología de 2 nanómetros. El procesador cuenta con una CPU y GPU de 12 núcleos, además de dos Neural Engine de 16 núcleos, y permite, según Apple, alcanzar un rendimiento de IA hasta cuatro veces superior al del Mac mini con M4.

Los nuevos equipos apuntan a usuarios que trabajan con modelos de lenguaje, edición de video, gráficos 3D y otras cargas de trabajo que requieren un alto nivel de procesamiento. Apple destacó que parte de estas tareas pueden ejecutarse localmente, sin necesidad de recurrir a servidores externos para cada operación.

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Mac mini: nuevo chip M6 y una versión con M5 Pro

El nuevo Mac mini estará disponible con los chips M6 y M5 Pro. La configuración con M6 incorpora una CPU de 12 núcleos y una GPU de 12 núcleos, esta última con aceleradores neuronales integrados en cada núcleo. También cuenta con hasta 32 GB de memoria unificada y un ancho de banda de memoria de hasta 170 GB/s.

Apple asegura que esta combinación permite alcanzar un rendimiento de IA hasta cuatro veces mayor que el Mac mini con M4, además de duplicar el rendimiento gráfico. El equipo también incorpora un Neural Engine dual de 16 núcleos, que permite acelerar tareas relacionadas con modelos de IA ejecutados directamente en el computador.

Para cargas más exigentes, el Mac mini podrá configurarse con M5 Pro, con una CPU de hasta 18 núcleos y una GPU de hasta 20 núcleos. Esta versión admite hasta 64 GB de memoria unificada y un ancho de banda de 307 GB/s, características orientadas a tareas como desarrollo de software y edición de video.

Entre sus conexiones, el equipo incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2,5 Gb, con una opción de 10 Gb. También suma Thunderbolt 5, que permite conectar dispositivos externos de alta velocidad y participar en configuraciones con varios computadores para distribuir determinadas cargas de procesamiento.

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Johny Srouji, director de hardware de Apple, señaló que “el Mac mini siempre ha sido nuestro Mac más versátil. Ya sea como ordenador doméstico, para un estudio profesional o como dispositivo de inteligencia artificial siempre activo, es el pequeño Mac que lo puede hacer todo“, según consignó la compañía en un comunicado.

“Con una CPU y gráficos más potentes, aceleradores neuronales en la GPU y mayor ancho de banda de memoria, el Mac mini con M6 ofrece un nivel totalmente nuevo de rendimiento de IA. Y con una CPU de hasta 18 núcleos y una GPU de 20 núcleos, el Mac mini con M5 Pro es una potente máquina ultracompacta para flujos de trabajo profesionales complejos. Estamos deseando ver todas las increíbles formas en que la gente lo utilizará en el futuro”, agregó.

Mac Studio: M5 Max y M5 Ultra para tareas profesionales

El Mac Studio llega con los chips M5 Max y M5 Ultra, con configuraciones orientadas principalmente a usuarios profesionales. El modelo con M5 Max cuenta con una CPU de 18 núcleos, una GPU de hasta 40 núcleos y hasta 128 GB de memoria unificada, con un ancho de banda de hasta 614 GB/s.

En el caso del M5 Ultra, Apple eleva la capacidad hasta una CPU de 36 núcleos y una GPU de 80 núcleos. El equipo puede configurarse con hasta 512 GB de memoria unificada y alcanza un ancho de banda de 1,2 TB/s. La compañía señala que el procesador ofrece hasta 4,3 veces más rendimiento de IA que el M3 Ultra.

Esta capacidad está orientada a tareas como edición de video de alta resolución, renderizado 3D, efectos visuales, investigación científica y ejecución de modelos de lenguaje de gran tamaño. Apple asegura que el Mac Studio con M5 Ultra puede reproducir simultáneamente hasta 33 flujos de video 8K ProRes 422.

El nuevo Mac Studio también incorpora almacenamiento basado en PCIe Gen 6, además de Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. La conexión Thunderbolt 5 permite, además, agrupar varios equipos para distribuir cargas de procesamiento, según detallaron desde la compañía de la manzana mordida.

Respecto al Mac Studio, Srouji sostuvo que “es el ordenador de sobremesa definitivo para la IA integrada y los flujos de trabajo profesionales más exigentes del mundo. Los usuarios confían en él por su extraordinario rendimiento y su amplia conectividad profesional, todo ello en un diseño compacto y silencioso que cabe perfectamente en tu escritorio”.

“Con el potente M5 Max y las increíbles capacidades del M5 Ultra, Mac Studio inaugura una nueva era en la informática de sobremesa, ofreciendo enormes mejoras de rendimiento para cargas de trabajo profesionales e inferencia de IA con modelos de vanguardia. Al integrar aceleradores neuronales directamente en la GPU y ofrecer una enorme cantidad de memoria unificada de alto ancho de banda, el nuevo Mac Studio es nuestro Mac más potente hasta la fecha”, añadió.