Codelco y Pucobre constituyen sociedad por proyecto de cobre valorizado en US$ 870 millones

Codelco y Pucobre concretaron este martes la constitución de la sociedad para desarrollar el proyecto Tovaku, ubicado a 70 kilómetros al oriente de Tocopilla, en la Región de Antofagasta.

En la nueva sociedad, Pucobre tendrá una participación de 60% y Codelco el 40% restante, en un hito que da continuidad a la asociación entre ambas compañías, iniciada en 2009.

La ceremonia de firma se realizó en las oficinas de Codelco en Santiago y fue encabezada por el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine, junto al presidente ejecutivo, Jorge Gómez.

Por parte de Pucobre participaron su vicepresidente, Cristián Arnolds, y su gerente general, Sebastián Ríos.

La sociedad acelerará la ingeniería de detalle y los permisos

La constitución de la sociedad permitirá acelerar las siguientes fases de desarrollo del proyecto, entre ellas la ingeniería de detalle, la obtención de permisos ambientales y sectoriales, y la ejecución de obras tempranas.

Estas actividades incluyen trabajos en terreno, licitación de equipos principales, permisos críticos e ingeniería necesaria para habilitar la futura construcción, en el marco de una hoja de ruta que busca llevar el proyecto a producción en 2030, con una inversión estimada de US$ 870 millones.

Bernardo Fontaine señaló que las asociaciones son un pilar de la estrategia de crecimiento de Codelco: “Nos permiten acelerar la generación de valor de nuestros recursos mineros, incorporar las capacidades y especialización de buenos socios, y conseguir estructuras eficientes para sumar nueva producción”.

“Tovaku es un muy buen ejemplo de ello, una iniciativa que moviliza inversión y captura valor para Codelco y para Chile”, añadió.

Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Codelco, indicó que el proyecto Tovaku tiene una ruta clara y un foco en la creación de valor: “El desafío ahora es avanzar responsablemente para transformar este recurso en nueva producción de cobre, de manera segura, competitiva y sustentable, generando además oportunidades de empleo y desarrollo local“.

Por parte de Pucobre, Cristián Arnolds afirmó que Tovaku demuestra el potencial y la capacidad de la mediana minería chilena para desarrollar proyectos de alta exigencia. Mientras que el gerente general de la compañía, Sebastián Ríos, destacó que el hito refleja el trabajo técnico realizado durante los últimos años para transformar una oportunidad geológica en un proyecto viable.

Codelco aporta las concesiones, Pucobre financia el desarrollo

La nueva sociedad combina capacidades complementarias entre ambas compañías. Codelco aportará las concesiones mineras del proyecto, mientras que Pucobre contribuirá con los estudios ya realizados y estará a cargo del financiamiento de las etapas de desarrollo y construcción.

Esta estructura permite a Codelco participar en el proyecto sin incurrir en aportes de capital, ya que los recursos comprometidos por Pucobre se recuperarían con cargo a futuras distribuciones correspondientes a la estatal.

Tovaku será una operación a cielo abierto, con una producción estimada de 46 mil toneladas anuales de cátodos de cobre, reservas por 633 millones de toneladas y una vida útil proyectada de 21 años.

Entre sus atributos destacan la presencia de minerales a poca profundidad, un bajo consumo de ácido para su procesamiento y el uso de agua de mar sin desalar, factores que, según las compañías, contribuirán a una operación eficiente y con menor presión sobre los recursos hídricos continentales.