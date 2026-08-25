Menor de 14 años queda en internación provisoria tras confesar que habría matado a su madre en San Joaquín

La Fiscalía Metropolitana Sur determinó la internación provisoria de una menor de 14 años, luego de que presuntamente diera muerte a su madre tras una discusión registrada el pasado domingo en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, señaló que el parricidio fue denunciado por la propia imputada, quien concurrió el pasado lunes a Carabineros para revelar lo ocurrido.

Los antecedentes del caso

La víctima del parricidio corresponde a una mujer chilena de 48 años, quien falleció al interior del inmueble que compartía con la adolescente.

El deceso de la mujer se registró durante la tarde del domingo. Posteriormente, la menor habría pasado la noche junto al cuerpo y, durante la mañana del lunes, habrí asistido a su establecimiento educacional antes de dirigirse a una comisaría de Carabineros para informar lo ocurrido.

Al llegar a la 3ª Comisaría de Santiago, la adolescente habría señalado que agredió a su madre con un elemento contundente durante una discusión.

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las respectivas diligencias para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el parricidio.