DMC advierte probabilidad de tormentas eléctricas y fuertes vientos en cinco regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probabilidad de tormentas eléctricas en cinco regiones de las zonas centro y sur del país.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno meteorológico se debe a una condición sinóptica de inestabilidad postfrontal. El aviso rige desde la madrugada del miércoles 26 de agosto hasta la noche del jueves 27.
Asimismo, la entidad advirtió sobre la probabilidad de fuertes rachas de viento en las zonas incluidas en el informe.
Regiones y zonas afectadas
La DMC detalló que la probabilidad de tormentas eléctricas se extenderá desde Ñuble hasta Los Lagos, abarcando las siguientes áreas:
- Región de Ñuble: litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región del Biobío: litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de La Araucanía: litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera.
- Región de Los Ríos: litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera.
- Región de Los Lagos: litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y Chiloé.
Además, entregaron el detalle de la ocurrencia del fenómeno según cada región:
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