¿Seguridad se muda a La Moneda? Ministro Arrau confirma que el Gobierno está “evaluando” el traslado de la cartera

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó este martes que el Gobierno está evaluando la opción de trasladar la cartera al Palacio de La Moneda.

“Es una opción que se ha barajado por motivos que no puedo señalar; son temas más bien ligados a la seguridad y a aspectos prácticos, pero es algo que se está evaluando“, reveló Arrau.

De acuerdo con La Tercera, la solicitud se viene sondeando desde hace varias semanas y buscaría dar una señal similar a la del expresidente Sebastián Piñera, cuando instaló en octubre de 2011 el Ministerio de Desarrollo Social en La Moneda.

Dicha decisión tuvo como objetivo darle un rol estratégico a esa repartición al situarla en el corazón del palacio presidencial, en consonancia con la promesa de campaña del exmandatario de combatir la pobreza extrema. Estrategia similar a la que el Ejecutivo estaría evaluando al trasladar la sede de Seguridad desde Teatinos 220 a la Casa de Gobierno.

Así, se buscaría potenciar la ofensiva en la materia anunciada por el presidente José Antonio Kast tras el lanzamiento de la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) en cadena nacional, además de la reforma constitucional de seguridad ingresada al Congreso Nacional.

Desde el ministerio explicaron que el eventual traslado también responde a requerimientos de resguardo, dado que el ministro de Seguridad exige medidas de un estándar más alto por la alta complejidad de la cartera que encabeza.