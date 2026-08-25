Dolly Parton habría estado hospitalizada por problemas renales cuatro días antes de su muerte

(EFE) — La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, fallecida este martes a los 80 años, ingresó en un hospital de la ciudad estadounidense de Nashville, donde residía, con problemas renales y autoinmunitarios, según informó este martes la revista TMZ.

Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como “Jolene” e “I Will Always Love You”, fue hospitalizada el mismo día en el que reconoció a la revista People que lidiaba problemas de salud, pero que, aun así, seguía trabajando porque le quedaban muchas cosas por hacer.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl“, dijo la cantante, en referencia a su difunto esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

La artista anunció que padecía problemas de salud en otoño del pasado año, al mismo tiempo que pospuso los conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, que finalmente canceló por completo en mayo de este año.

Esta misma situación también le impidió participar en la ceremonia de entrega de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la que fue condecorada con un Óscar honorífico.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria.

La noticia de su muerte fue anunciada por su sobrino, Bryan Seaver, en un video publicado en las redes sociales de la artista en nombre de la familia.

Nacida el 19 de enero de 1946 en Pittman Center (Tennessee), se mudó a Nashville en 1964 para iniciar su carrera musical. Su popularidad emergió en la década de 1970 con presencia en varios programas de televisión en Estados Unidos, y lanzó alguno de sus éxitos de country más sonados como “Jolene”.

En la década de 1980 protagonizó películas como “9 to 5”, que le valió la nominación al Globo de Oro. Fue en esa época cuando consolidó su transición de la música country al pop.

Más allá de su legado musical, la exuberante personalidad de Parton, con sus pelucas rubias y su icónica silueta, la convirtieron en símbolo de la cultura pop.