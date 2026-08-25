Insulza respalda a Bachelet ante eventual derrota en la ONU: “Su figura no será afectada, pase lo que pase”

El excanciller, José Miguel Insulza, abordó la carrera de la expresidenta Michelle Bachelet por la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), luego de que ocupara el penúltimo lugar en la segunda votación informal del Consejo de Seguridad.

En diálogo con La Tercera, el otrora ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la votación fue “sorpresiva, pero no definitiva”.

Bajo esa misma línea, evitó referirse a una posible baja en la candidatura de la expresidenta y afirmó que “estamos en pleno proceso y esto todavía va a durar un par de meses más“.

Asimismo, consultado por una posible derrota, Insulza respondió que “no me corresponde decirle a la expresidenta Michelle Bachelet que dé este paso u otro. Ella es una personalidad mundial importante y tiene derecho a tomar las decisiones que corresponda. Nadie debe por qué estar diciendo lo que debería decidir.”

“Ella está en la historia”

Insulza también se refirió a las reuniones que la exjefa de Estado ha sostenido con 14 de los 15 países integrantes del Consejo de Seguridad, siendo Estados Unidos la única nación que no la ha recibido.

Sobre ello, restó dramatismo a la ausencia de dicho encuentro. “Yo creo que habitualmente no lo hacen. No creo que ella pueda ser recibida por alguna especie de emisario. Si no la recibe el presidente (Donald Trump) o el secretario de Estado (Marco Rubio), no creo que corresponda hacer una entrevista”, señaló.

Para cerrar, el excanciller recalcó el peso histórico de la exjefa de Estado en la escena global: “Ella está en la historia de este país y de Naciones Unidas. No veo razón para que su figura sea afectada, pase lo que pase”.