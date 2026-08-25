Fiestas Patrias 2026: ¿Cuál es la mejor empanada? Los tres primeros lugares están en Santiago, Conchalí y Pudahuel, según Indupan

En la antesala de las Fiestas Patrias surge una pregunta importante: ¿cuál es la mejor empanada de este año? La Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan), en conjunto con FECHIPAN y la revista PanArte, se encargaron de responderla.

Las organizaciones organizaron una cata a ciegas, en la que un jurado experto fue el encargado de evaluar las preparaciones de los 15 finalistas del concurso:

En ese contexto, resultó ganadora la empanada preparada por la Panadería Antofagasta, de la comuna de Santiago. El segundo lugar fue para la Empanadería Don Lucho, de Conchalí, mientras que el tercer puesto quedó en manos de la Panificadora Zunino, de Pudahuel.

Respecto de los ganadores, Indupan destacó a través de un comunicado que “su victoria es más que un premio: es un reconocimiento a la perseverancia, la tradición y, sobre todo, al inconfundible sabor de un plato que define la identidad de un país”.