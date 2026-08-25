Recambio de calefactores 2026: Revisa las fechas de postulación, las 21 comunas beneficiadas y cómo cambiar tu estufa

El Ministerio del Medio Ambiente abrió nuevas postulaciones para el Programa de Recambio de Calefactores 2026, el cual abarcará tres regiones y 21 comunas de las zonas centro y sur del país.
El programa reemplaza antiguos calefactores a leña por sistemas de calefacción más modernos, eficientes y amigables con el medioambiente.
El objetivo de la iniciativa es “ayudar a reducir las emisiones contaminantes generadas por la combustión de leña en el país”. Por ello, al postular, podrás intercambiar tu artefacto a leña por un calefactor a pellet o un equipo de aire acondicionado.
¿Cuáles son las regiones incluidas en el programa?
De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, las regiones y sus plazos de postulación son los siguientes:
- Región de Valparaíso: hasta el 15 de septiembre.
- Región de O’Higgins: hasta el 15 de septiembre.
- Región de Aysén: hasta el 7 de septiembre.
Asimismo, las comunas incluidas en la convocatoria son:
- Concón, Quintero y Puchuncaví (Región de Valparaíso).
- Las 17 comunas del Valle Central (Región de O’Higgins).
- Coyhaique (Región de Aysén).
¿Cuáles son los requisitos?
- Ser propietario del artefacto a leña que se desea reemplazar.
- Tener el equipo instalado en la vivienda.
- Cumplir con las condiciones de la vivienda señaladas en las bases del llamado.
- Entregar el equipo antiguo al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para su destrucción.
¿Cómo postular?
Para postular, debes ingresar al sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, crear una cuenta y registrar tus datos personales junto con la dirección de tu domicilio. Luego, debes declarar el calefactor que buscas reemplazar, postular al llamado que le corresponde a tu comuna y seleccionar tu nuevo equipo entre las opciones disponibles.
Los resultados de la selección se darán a través del correo electrónico de los postulantes.
Desde el Gobierno recordaron los siguientes puntos:
- Si quedas preseleccionado/a, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente de tu región te contactará para coordinar una visita a tu hogar y revisar tu sistema actual.
- El costo del cofinanciamiento dependerá de la convocatoria de cada región.
- No se aceptan postulaciones de calefactores instalados en instituciones, organizaciones sociales o recintos que no sean viviendas.
- En el caso de vivir en departamento, el recambio aplica exclusivamente para aire acondicionado inverter.
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