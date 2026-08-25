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Recambio de calefactores 2026: Revisa las fechas de postulación, las 21 comunas beneficiadas y cómo cambiar tu estufa

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El Ministerio del Medio Ambiente abrió nuevas postulaciones para el Programa de Recambio de Calefactores 2026, el cual abarcará tres regiones y 21 comunas de las zonas centro y sur del país.

El programa reemplaza antiguos calefactores a leña por sistemas de calefacción más modernos, eficientes y amigables con el medioambiente.

El objetivo de la iniciativa es “ayudar a reducir las emisiones contaminantes generadas por la combustión de leña en el país”. Por ello, al postular, podrás intercambiar tu artefacto a leña por un calefactor a pellet o un equipo de aire acondicionado.

¿Cuáles son las regiones incluidas en el programa?

De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, las regiones y sus plazos de postulación son los siguientes:

  • Región de Valparaíso: hasta el 15 de septiembre.
  • Región de O’Higgins: hasta el 15 de septiembre.
  • Región de Aysén: hasta el 7 de septiembre.

Asimismo, las comunas incluidas en la convocatoria son:

  • Concón, Quintero y Puchuncaví (Región de Valparaíso).
  • Las 17 comunas del Valle Central (Región de O’Higgins).
  • Coyhaique (Región de Aysén).

¿Cuáles son los requisitos?

  • Ser propietario del artefacto a leña que se desea reemplazar.
  • Tener el equipo instalado en la vivienda.
  • Cumplir con las condiciones de la vivienda señaladas en las bases del llamado.
  • Entregar el equipo antiguo al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para su destrucción.

¿Cómo postular?

Para postular, debes ingresar al sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, crear una cuenta y registrar tus datos personales junto con la dirección de tu domicilio. Luego, debes declarar el calefactor que buscas reemplazar, postular al llamado que le corresponde a tu comuna y seleccionar tu nuevo equipo entre las opciones disponibles.

Los resultados de la selección se darán a través del correo electrónico de los postulantes.

Desde el Gobierno recordaron los siguientes puntos:

  • Si quedas preseleccionado/a, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente de tu región te contactará para coordinar una visita a tu hogar y revisar tu sistema actual.
  • El costo del cofinanciamiento dependerá de la convocatoria de cada región.
  • No se aceptan postulaciones de calefactores instalados en instituciones, organizaciones sociales o recintos que no sean viviendas.
  • En el caso de vivir en departamento, el recambio aplica exclusivamente para aire acondicionado inverter.

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