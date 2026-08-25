Recambio de calefactores 2026: Revisa las fechas de postulación, las 21 comunas beneficiadas y cómo cambiar tu estufa

El Ministerio del Medio Ambiente abrió nuevas postulaciones para el Programa de Recambio de Calefactores 2026, el cual abarcará tres regiones y 21 comunas de las zonas centro y sur del país.

El programa reemplaza antiguos calefactores a leña por sistemas de calefacción más modernos, eficientes y amigables con el medioambiente.

El objetivo de la iniciativa es “ayudar a reducir las emisiones contaminantes generadas por la combustión de leña en el país”. Por ello, al postular, podrás intercambiar tu artefacto a leña por un calefactor a pellet o un equipo de aire acondicionado.

¿Cuáles son las regiones incluidas en el programa?

De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, las regiones y sus plazos de postulación son los siguientes:

Región de Valparaíso: hasta el 15 de septiembre.

Región de O’Higgins: hasta el 15 de septiembre.

Región de Aysén: hasta el 7 de septiembre.

Asimismo, las comunas incluidas en la convocatoria son:

Concón, Quintero y Puchuncaví (Región de Valparaíso).

Las 17 comunas del Valle Central (Región de O’Higgins).

Coyhaique (Región de Aysén).

¿Cuáles son los requisitos?

Ser propietario del artefacto a leña que se desea reemplazar.

Tener el equipo instalado en la vivienda.

Cumplir con las condiciones de la vivienda señaladas en las bases del llamado.

Entregar el equipo antiguo al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para su destrucción.

¿Cómo postular?

Para postular, debes ingresar al sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, crear una cuenta y registrar tus datos personales junto con la dirección de tu domicilio. Luego, debes declarar el calefactor que buscas reemplazar, postular al llamado que le corresponde a tu comuna y seleccionar tu nuevo equipo entre las opciones disponibles.

Los resultados de la selección se darán a través del correo electrónico de los postulantes.

Desde el Gobierno recordaron los siguientes puntos: