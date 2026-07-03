Gobierno anuncia 5 mil nuevos subsidios a la contratación: ¿En qué consisten?

Tras la tercera reunión de la Mesa Interministerial al Empleo, se anunció la creación de 5 mil nuevos subsidios de contratación para enfrentar el aumento del desempleo en el país. Este beneficio estatal se realizará a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) con el objetivo de impulsar el empleo y la reactivación laboral. Sobre todo enfrentar la baja empleabilidad femenina y crear puestos de trabajos a mujeres que hoy se encuentran cesantes.

El anuncio fue realizado desde el Palacio de La Moneda por el biministro de Economía y Minería Daniel Mas, junto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género Judith Marín y, del trabajo, Tomás Rau. Además de hacer la publicación a través de la página web del Gobierno.

¿En qué consisten los subsidios a la Contratación?

La iniciativa busca que las empresas tengan un apoyo económico por parte del Estado:

Se financiará el 50% del sueldo mínimo para la contratación de nuevos trabajadores de forma rápida.

Este apoyo económico se extenderá por un plazo de cuatro meses.

Cada empresa podrá registrar hasta 200 contrataciones bajo este beneficio.

¿Quiénes pueden postular?

Si bien, aún no se anuncian las fechas de postulación, se busca que la empresas de todas las regiones del país puedan nominar a los nuevos trabajadores a través de la plataforma digital del Sence.

Además, desde el Gobierno se evalúa la posibilidad de abrir cupos intensivos de mano de obra a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para labores de limpieza de espacios públicos, reforestación y la mantención de las áreas verdes. Desde el Ministerio de Obras Públicas se busca acelerar las vacantes a puestos de trabajo.