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Tasa de desempleo alcanza el 9,4% mientras la desocupación femenina se mantiene sobre el 10%

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Tasa de desempleo alcanza el 9,4% mientras la desocupación femenina se mantiene sobre el 10% (Agencia UNO)

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este martes que la tasa de desocupación nacional se ubicó en 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses.

El alza se explica por un crecimiento de la fuerza de trabajo de 1,3%, superior al avance de 0,8% registrado por las personas ocupadas.

Tasa de desocupación general de los últimos 12 trimestres móviles (Elaborado con datos del INE)

Tasa de desocupación general de los últimos 12 trimestres móviles (Elaborado con datos del INE)

Las personas desocupadas aumentaron 6,9% en el período, alcanzando 981.315 personas, impulsadas tanto por quienes se encontraban cesantes (5,9%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (16,4%).

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 9,2%, con un aumento de 0,3 puntos respecto al trimestre móvil anterior, producto del crecimiento de la fuerza de trabajo (0,4%) que resultó principalmente del alza de los desocupados (4,0%).

La desocupación femenina se mantiene sobre el 10%

La tasa de desocupación de las mujeres se situó en 10,5%, igual cifra que en el trimestre móvil anterior, mientras que la de los hombres alcanzó 8,6%, con un aumento de 0,5 puntos en doce meses.

Tasa de desocupación femenina de los últimos 12 trimestres móviles (Elaborado con datos del INE)

Tasa de desocupación femenina de los últimos 12 trimestres móviles (Elaborado con datos del INE)

En el caso de las mujeres, el alza de la fuerza de trabajo (2,0%) superó al crecimiento de las ocupadas (1,5%), mientras que las desocupadas se expandieron 6,5%. Las tasas de participación y ocupación femeninas se situaron en 53,6% y 48,0%, con incrementos de 0,6 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Entre los hombres, la fuerza de trabajo creció 0,8%, por sobre el alza de 0,2% de los ocupados, mientras que los desocupados aumentaron 7,3%. Las tasas de participación y ocupación masculinas decrecieron a 71,6% y 65,5%, respectivamente.

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,8%, alcanzando 9.416.372 personas, impulsada tanto por las mujeres (1,5%) como por los hombres (0,2%).

Según sector económico, la expansión fue liderada por actividades profesionales (11,6%), actividades de salud (6,0%) e industria manufacturera (5,2%), mientras que los principales descensos se registraron en minería (-7,4%), agricultura y pesca (-5,0%) y administración pública (-4,8%).

Informalidad alcanza el 27,0%

La tasa de ocupación informal alcanzó 27,0%, con un alza de 1,0 punto porcentual en doce meses. Las mujeres registraron una tasa de informalidad de 28,8% y los hombres de 25,6%.

Las personas ocupadas informales aumentaron 4,6% en el período, incididas principalmente por los sectores comercio (7,2%) e industria manufacturera (15,4%).

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