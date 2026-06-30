Tasa de desempleo alcanza el 9,4% mientras la desocupación femenina se mantiene sobre el 10%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este martes que la tasa de desocupación nacional se ubicó en 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses.

El alza se explica por un crecimiento de la fuerza de trabajo de 1,3%, superior al avance de 0,8% registrado por las personas ocupadas.

Las personas desocupadas aumentaron 6,9% en el período, alcanzando 981.315 personas, impulsadas tanto por quienes se encontraban cesantes (5,9%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (16,4%).

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente fue 9,2%, con un aumento de 0,3 puntos respecto al trimestre móvil anterior, producto del crecimiento de la fuerza de trabajo (0,4%) que resultó principalmente del alza de los desocupados (4,0%).

La desocupación femenina se mantiene sobre el 10%

La tasa de desocupación de las mujeres se situó en 10,5%, igual cifra que en el trimestre móvil anterior, mientras que la de los hombres alcanzó 8,6%, con un aumento de 0,5 puntos en doce meses.

En el caso de las mujeres, el alza de la fuerza de trabajo (2,0%) superó al crecimiento de las ocupadas (1,5%), mientras que las desocupadas se expandieron 6,5%. Las tasas de participación y ocupación femeninas se situaron en 53,6% y 48,0%, con incrementos de 0,6 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Entre los hombres, la fuerza de trabajo creció 0,8%, por sobre el alza de 0,2% de los ocupados, mientras que los desocupados aumentaron 7,3%. Las tasas de participación y ocupación masculinas decrecieron a 71,6% y 65,5%, respectivamente.

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,8%, alcanzando 9.416.372 personas, impulsada tanto por las mujeres (1,5%) como por los hombres (0,2%).

Según sector económico, la expansión fue liderada por actividades profesionales (11,6%), actividades de salud (6,0%) e industria manufacturera (5,2%), mientras que los principales descensos se registraron en minería (-7,4%), agricultura y pesca (-5,0%) y administración pública (-4,8%).

Informalidad alcanza el 27,0%

La tasa de ocupación informal alcanzó 27,0%, con un alza de 1,0 punto porcentual en doce meses. Las mujeres registraron una tasa de informalidad de 28,8% y los hombres de 25,6%.

Las personas ocupadas informales aumentaron 4,6% en el período, incididas principalmente por los sectores comercio (7,2%) e industria manufacturera (15,4%).