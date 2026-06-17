Día del Padre y vacaciones de invierno: ¿Cuáles son los derechos de los consumidores que comprarán productos en estas fechas?

En el marco del Día del Padre este domingo 21 de junio y el comienzo de las vacaciones de invierno, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó algunas recomendaciones a consumidores que realizarán compras durante estas fechas.

En ambas instancias, las familias chilenas adquieren productos o servicios, por lo que el Sernac llamó a los clientes a conocer y ejercer sus derechos, además de recibir información verídica y oportuna de cada una de las condiciones relevantes.

Así, la publicidad compartida por las empresas “debe ser veraz y comprobable y todo lo prometido en los anuncios pasa a formar parte del contrato”.

Mientras que los clientes “tienen derecho a la seguridad en el consumo, eso implica que los productos adquiridos no dañen su salud o impliquen algún riesgo, debiendo estar correctamente rotulados, con sus indicaciones necesarias para un uso seguro en idioma castellano”.

De esa manera, el ente recordó el derecho a garantía legal, que aplica cuando el consumidor adquiere un producto nuevo que sale defectuoso o no está apto para su uso normal.

En esos casos hay tres alternativas: la devolución del dinero, el cambio o la reparación del producto, durante los seis primeros meses desde la fecha de recepción del producto.

El Sernac recalcó que para poder ejercer dicho derecho, el producto debe haber sido comprado en el comercio establecido y con boleta.

Respecto a las compras por internet, aplican los mismos derechos, sumando que “las empresas deben cumplir con los plazos de entrega y todas las condiciones ofrecidas, especialmente en fechas de alta demanda”.

Se suma el derecho a retracto, que “permite a los consumidores arrepentirse de una compra online dentro de los 10 días desde que se recibe el producto”.

Por otro lado, el Servicio hizo énfasis en los derechos de los consumidores que contraten servicios durante las vacaciones de invierno.

Por ejemplo, “en el caso de los servicios turísticos, la Ley del Consumidor establece que los consumidores tienen derecho a recibir servicios de calidad, a que los precios sean informados y respetados, a recibir información veraz y oportuna de lo que están contratando y que se respete lo acordado”.

En el caso de los servicios de una agencia de turismo, estas empresas deben “responder directamente frente al consumidor si se produce algún problema de consumo, aunque hayan actuado como intermediarias de otros proveedores”.

Si se realizan viajes en buses interurbanos, los usuarios “tienen derecho a ser transportados en condiciones de calidad y seguridad, a las velocidades autorizadas, con los valores acordados y a que las empresas tomen todas las medidas para que no sufra ningún daño, así como tampoco sus maletas”.

También se contemplan condiciones como la puntualidad para horarios de partida y llegada y el cumplimiento del itinerario.

El Sernac indicó que si constatan incumplimientos en sus derechos, los consumidores pueden reclamar en el sitio web www.sernac.cl, llamando al 800 700 100 o acudiendo presencialmente a las oficinas regionales.