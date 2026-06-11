CyberDay 2026: Esta fue la empresa que lideró los reclamos de consumidores tras evento online

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó cuáles fueron las empresas que concentraron más reclamos tras el CyberDay 2026.

De acuerdo con el organismo, el evento de comercio electrónico acumuló hasta ahora 2.099 reclamos asociados a compras realizadas durante la instancia.

Los principales motivos de las quejas fueron cancelaciones unilaterales de compras por falta de stock, deficiencias en los procesos de despacho y entrega de productos, incumplimientos de promociones y eventuales casos de publicidad engañosa.

Falabella.com-Linio encabezó el listado

Según el balance del Sernac, Falabella.com-Linio fue la empresa con mayor proporción de reclamos, con un 7,96% del total.

En segundo lugar se ubicó Cencosud Retail, que incluye a Tiendas Paris, Jumbo, AmericanFashion, Foster y ventas por internet, con un 7,91%.

Más atrás aparecen Tiendas Falabella, con un 6,29%; Hiper Lider-Lider.cl, con un 6,00%; y Sodimac, con un 3,95%.

El restante 67,89% de los reclamos correspondió a otras empresas vinculadas al evento.

Desde el Sernac recordaron que, si un producto presenta fallas o defectos, las personas consumidoras pueden ejercer la garantía legal durante los seis meses siguientes a la recepción del artículo.

Esta garantía permite optar entre la reparación, el cambio del producto o la devolución del dinero.

El organismo también reiteró que las compras realizadas por internet cuentan con derecho a retracto, lo que permite arrepentirse de la compra y solicitar la devolución del dinero dentro de los 10 días siguientes a la recepción del producto, salvo las excepciones establecidas por la ley.

El Sernac advirtió que los datos aún podrían cambiar, considerando que todavía se encuentra en desarrollo el proceso de despacho y entrega de productos adquiridos durante el CyberDay.

Por ello, el organismo llamó a revisar los productos al momento de recibirlos y a documentar con fotografías eventuales problemas de empaque, daños o incumplimientos.