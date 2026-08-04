Debate por las carreras de galgos en Chile: Experta explica los motivos por los que “debiese prohibirse”

Para la jornada de hoy, la Cámara de Diputadas y Diputados tiene agendada una sesión para discutir la modificación a la ley 21.020, la también llamada ley “Cholito”, que sanciona el maltrato animal, para prohibir y penalizar las carreras de galgos.

En ese contexto, Patricia Cocas, fundadora de ProAnimal Chile e impulsora de la ley “Cholito”, dio a conocer a CNN AM su rechazo respecto a esta práctica y lo que espera que suceda en la Cámara Baja.

“No prohibirlo y no regularlo. Básicamente, es hacer lo mismo que el rodeo. Ya estamos hablando aquí de un grupo muy pequeño de personas que lucran con estos animales”, señaló la experta.

Bajo esa línea, Patricia Cocas realizó una comparación entre las carreras de caballos, de galgos y también el rodeo.

“Yo creo que uno es la carrera de caballos y otro es el rodeo. Y al respecto de decir que el 75% de los chilenos no está de acuerdo, no se siente identificado en absoluto con el rodeo. El 90% jamás ha ido a una medialuna a observar un rodeo. Entonces aquí hay una insistencia en mantener por parte de un grupo pequeño que ha instalado que estas son tradiciones y que no hay maltrato animal“, añadió.

Del mismo modo, apuntó que “cuando uno sabe, uno ha investigado, uno ha estado en terreno y el maltrato es brutal”.

Asimismo, señaló que en las carreras de galgos “es enormemente informal, (…) por medio de apuestas, hay alcohol y otra serie de situaciones. Y además, (…) a lo mejor son muy lindos en el discurso, pero estos son temas que a nosotros nos han tocado investigar en terreno. Hemos tenido que incautar, por ejemplo, camiones que van, recorren largas distancias con los animales sin agua, sin alimentación, en pésimas condiciones”.

Además, afirmó que estas situaciones también se daban en las carreras de caballos que “ya están instaladas. Es bastante más formal”, y que “estaba más regulado, pese a que uno esté o no esté de acuerdo, pero no hay comparación respecto a lo que pasa con los perros. Eso debiese prohibirse“.

“El llamado es bueno a que se apruebe este proyecto, que prohíbe las carreras de galgos y también a que simplemente de una vez por todas, de manera completa, la ley ‘Cholito’“, sentenció.