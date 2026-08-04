La dura respuesta de Squella a Alvarado: “Desde el momento que alguien actúa tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió a las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, por la situación del renunciado subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo en un test de drogas mientras ejercía su cargo.

Esto, luego que Alvarado respondiera a las críticas de Squella por la salida de Rodríguez, y que el ministro le señalara que “tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones“.

En base a esto, Squella aseguró -a través de su cuenta de X- que “ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad“.

“En mi caso defiendo una manera de hacer las cosas que en este caso afectan al exsubsecretario, y de la misma manera lo haría si el afectado fuera el Subsecretario del Interior, de hecho con este último tengo una trayectoria común muy por sobre respecto del primero”, añadió.

Del mismo modo, apuntó que “mi comentario en un chat entre amigos donde le pido a Max Pavez que se pronuncie, fue en su calidad de responsable formal del proceso que ha significado una estigmatización brutal a una persona”.

“Considerando que todos, incluido él, le creen a Juan Pablo, se habría esperado que al menos reconociera que el protocolo hay que mejorarlo hacia futuro y todavía está a tiempo de hacerlo“, sentenció el presidente del partido que llevó a La Moneda al Presidente José Antonio Kast.