Experta explica cómo actuar ante casos de maltrato animal y cuáles son sus sanciones

Durante la semana, se vivió un complejo episodio de maltrato animal en Ñuñoa. El perro fue rescatado y el maltratador fue llevado detenido.

Además, la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra tramitando una modificación a la ley 21.020, conocida también como la “Ley Cholito”, con el fin de penalizar y prohibir las carreras de galgos.

En conversación con CNN AM, Patricia Cocas, fundadora de ProAnimal Chile e impulsora de la “ley Cholito”, entregó información sobre cómo actuar ante casos de maltrato animal.

¿Qué debo hacer si soy testigo de maltrato animal?

Patricia Cocas destaca que la principal acción es acudir a las policías; puede ser Carabineros o Policía de Investigaciones (PDI) y constatar la denuncia.

“A veces a nosotros nos llegan denuncias. Personas que ven o permanentemente tienen a un vecino que maltrató un animal, pero no hacen la denuncia. Claro, entonces no se saca nada con quejarse”, señaló.

Asimismo, señaló la importancia de las acciones que tomen las autoridades policiales ante estos hechos.

“Si bien en la Región Metropolitana con las policías en general está funcionando bastante mejor, todavía queda muchísimo en regiones. Pasa y nos llegan denuncias constantemente de que las personas van a Carabineros o a la PDI y no se toman las denuncias. Se considera que no es maltrato o a veces se dilata”.

“La ley Cholito, de la cual soy autora impulsora, que la verdad es muy amplia, pero tenemos grandes problemas con la implementación”, señaló.

Además, destacó que quienes abandonan a sus animales, ya sea por vacaciones o cambio de casa, también es considerado delito, por lo que las policías pueden actuar de inmediato e incautar a los animales ante la flagrancia.

¿Cuál es el monto de las sanciones?

La entrevistada señaló que las sanciones van desde los 61 días de cárcel hasta los tres años, junto con ello, una multa desde las 2 UTM (aprox. $143.298) hasta las 30 UTM (aprox. $2 millones).

Cuando existe un daño al animal, el mínimo que el juez debe aplicar va desde los 10 UTM, explicó.

A su vez, cuando hay lesiones o muerte, la sanción va de 20 a 30 UTM. Y en el caso de la cárcel, va desde 540 días a tres años. Junto con ello, se agrega la inhabilidad perpetua para la tenencia de animales.