Insulza fustiga a Kast por retirar apoyo a Bachelet: “Ya sería secretaria general de la ONU”

El excanciller José Miguel Insulza responsabilizó al Gobierno del presidente José Antonio Kast de perjudicar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de que Chile retirara su respaldo oficial a la expresidenta.

“Ella ya sería secretaria general de Naciones Unidas si no fuera por la decisión del Gobierno del Presidente Kast. O por lo menos estaría muy cerca”, afirmó el exministro en conversación con Desde la Redacción de La Tercera.

Insulza sostuvo que la ausencia de apoyo del país de origen genera dudas entre los integrantes del Consejo de Seguridad y obliga a la candidatura a entregar explicaciones adicionales durante las gestiones diplomáticas.

“El no tener el apoyo del Gobierno propio, del país de uno, eso desfavorece. Evidentemente es un factor en contra”, señaló.

“Ha sido un grave error”

El dirigente socialista cuestionó que la administración de Kast retirara en marzo el patrocinio chileno, mientras otros gobiernos latinoamericanos reforzaban las campañas de sus respectivos candidatos.

Insulza recordó que varias figuras de la región habrían descartado inicialmente competir al considerar que enfrentar a Bachelet era una tarea difícil, debido a su experiencia como expresidenta y en distintos cargos dentro de Naciones Unidas.

“Yo supe de varias mujeres que querían ser candidatas, porque eran mujeres latinoamericanas, y desistieron porque creyeron que competir con Michelle Bachelet en realidad no valía la pena”, aseguró.

A su juicio, el Ejecutivo desaprovechó una oportunidad excepcional para que una autoridad chilena alcance la conducción del organismo internacional.

“Ha sido un grave error. Por lo demás, este país no va a tener nunca más la posibilidad de tener un secretario general de Naciones Unidas, si son 193 países”, manifestó.

Resta importancia al cuarto lugar en primer sondeo

La expresidenta apareció en el cuarto lugar del primer straw poll o sondeo informal y no vinculante realizado por el Consejo de Seguridad, según resultados difundidos por el medio especializado PassBlue.

Insulza afirmó que la medición corresponde únicamente al comienzo de un proceso que todavía contempla varias votaciones y negociaciones entre los países.

El excanciller calificó el primer resultado como “medio raro” y explicó que, por tratarse de una etapa inicial, algunos representantes podrían haber votado sin instrucciones definitivas de sus respectivos gobiernos.

La próxima votación informal está prevista para el 21 de agosto. Insulza estimó que podrían efectuarse nuevas rondas durante agosto, septiembre y octubre antes de que el Consejo de Seguridad se acerque a un nombre de consenso.

“Esto está empezando”, remarcó, aunque insistió en que enfrentar el proceso sin el apoyo formal de Chile continuará representando una desventaja para Bachelet.