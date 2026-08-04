Celis pide a Tesorería cobrar $92 mil millones por incumplimientos en Becas Chile

El diputado Andrés Celis instó a la Tesorería General de la República a ejercer las acciones necesarias para recuperar los recursos asociados a beneficiarios de Becas Chile que incumplieron las obligaciones establecidas en sus convenios.

El integrante de la Comisión de Ciencias de la Cámara se pronunció luego de conocerse antecedentes que cifran en cerca de $92 mil millones los incumplimientos correspondientes a 1.666 becarios de programas de magíster y doctorado.

“Cuando una persona accede a una beca financiada por todos los chilenos, también adquiere responsabilidades. Si esas obligaciones no se cumplen, corresponde que la Tesorería General de la República haga efectivas las acciones de cobro”, sostuvo.

Celis afirmó que la restitución de los recursos responde tanto a un deber legal como a una obligación ética con el uso de los fondos públicos.

Los incumplimientos detectados en Becas Chile

El programa financia estudios de posgrado y formación avanzada, principalmente en el extranjero, a cambio del cumplimiento de compromisos que varían según cada convocatoria.

Entre ellos se encuentra la obligación de regresar a Chile después de concluir los estudios y permanecer en el país durante un periodo determinado. Una auditoría del programa había detectado previamente más de 1.800 casos con distintos incumplimientos, parte importante de ellos relacionados con la falta de acreditación del retorno.

La Comisión de Ciencias de la Cámara solicitó en junio antecedentes al Ministerio de Ciencia y a la Contraloría sobre los becarios que mantienen obligaciones o pagos pendientes, en medio del debate por los mecanismos de fiscalización y recuperación de los recursos.

Pide revisar la distribución de las becas

Junto con respaldar las acciones de cobro, Celis planteó que la revisión de Becas Chile debe considerar los cambios experimentados por el sistema académico y científico desde la creación del programa en 2008.

El parlamentario sostuvo que el país cuenta actualmente con una oferta más amplia de magísteres y doctorados, por lo que propuso avanzar hacia una distribución más descentralizada de las oportunidades.

“Es fundamental avanzar en una mayor descentralización para que más profesionales de regiones puedan acceder a estos beneficios”, indicó.

También pidió orientar parte de los recursos hacia áreas que considera prioritarias para el desarrollo del país, entre ellas la inteligencia artificial, la tecnología y la seguridad.

Gobierno inició rediseño del programa

El Ministerio de Ciencia inició durante 2026 un proceso de evaluación y rediseño del sistema de becas en el extranjero. La cartera suspendió la convocatoria para nuevos magísteres internacionales y ajustó transitoriamente la correspondiente a posdoctorados, sin afectar a los beneficiarios vigentes ni a los programas de doctorado.