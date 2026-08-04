Codelco suspende temporalmente el proyecto Andes Norte de El Teniente por riesgo sísmico

Codelco decidió este martes suspender temporalmente las actividades de desarrollo y construcción del proyecto Andes Norte, ubicado en la División El Teniente, como medida preventiva orientada a resguardar la seguridad de las personas.

La decisión se sustenta en análisis técnicos elaborados a partir de antecedentes recopilados durante los últimos seis meses, que llevaron a identificar la existencia de un fenómeno sísmico emergente en el yacimiento, con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación.

El Teniente ha convivido durante décadas con sismicidad asociada a la minería subterránea mediante el método de panel caving, riesgo que la compañía indica manejar con controles operacionales consolidados.

Sin embargo, según la empresa, los antecedentes disponibles son consistentes con la posible existencia de un riesgo emergente asociado a la mayor profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, cuyo comportamiento continúa siendo objeto de investigación.

Codelco señaló que se requiere reforzar la instrumentación, el monitoreo y el análisis técnico para abordar los desafíos que implica el desarrollo de minería en mayor profundidad.

La suspensión no afecta las áreas productivas de la división

La suspensión afecta únicamente las actividades de desarrollo y construcción de Andes Norte, mientras la compañía mantiene operativos los sistemas de monitoreo sísmico, los protocolos de resguardo y las medidas preventivas en el resto de las áreas de la división, incluidas las productivas.

Codelco no entregó un plazo estimado para la reanudación de las obras, indicando que la medida regirá mientras avanza el proceso de fortalecimiento del conocimiento técnico y se definen las medidas de control necesarias.