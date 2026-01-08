Servicios estadio nacional

Conciertos de Bad Bunny: Informan cortes de tránsito en inmediaciones del Estadio Nacional

Por Valentina Sánchez Cárdenas

08.01.2026 / 09:05

El puertorriqueño realizará tres conciertos en el recinto de Ñuñoa.

La Municipalidad de Ñuñoa informó que habrá cortes de tránsito en inmediaciones del Estadio Nacional debido a los conciertos que realizará Bad Bunny.

El cantante puertorriqueño regresa a Chile para brindar tres shows en el marco de su tour Debí tirar más fotos, que serán este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero.

Para que el ingreso de los fanáticos sea más expedito, se dispusieron algunas restricciones de tránsito en cercanías del recinto deportivo.

  • 9 de enero: desde las 12:00 hasta las 1:00
  • 10 y 11 de enero: desde las 10:00 hasta las 1:00

En dichos días, los cortes de tránsito incluyen a las calles Avenida Grecia, Campos de Deportes, Avenida Marathon, Pedro de Valdivia y vías interiores del sector.

En tanto, habrá acceso exclusivo para residentes en Avenida Carlos Dittborn con Los Jazmines.

Revisa el detalle a continuación:

La Municipalidad hizo un llamado a los asistentes al evento a planificar sus desplazamientos con anticipación y a respetar la señalización e indicaciones del personal en terreno.

