Conciertos de Bad Bunny: Informan cortes de tránsito en inmediaciones del Estadio Nacional

El puertorriqueño realizará tres conciertos en el recinto de Ñuñoa.

La Municipalidad de Ñuñoa informó que habrá cortes de tránsito en inmediaciones del Estadio Nacional debido a los conciertos que realizará Bad Bunny.

El cantante puertorriqueño regresa a Chile para brindar tres shows en el marco de su tour Debí tirar más fotos, que serán este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero.

Para que el ingreso de los fanáticos sea más expedito, se dispusieron algunas restricciones de tránsito en cercanías del recinto deportivo.

Cortes de tránsito en Ñuñoa por conciertos de Bad Bunny

9 de enero: desde las 12:00 hasta las 1:00

10 y 11 de enero: desde las 10:00 hasta las 1:00

En dichos días, los cortes de tránsito incluyen a las calles Avenida Grecia, Campos de Deportes, Avenida Marathon, Pedro de Valdivia y vías interiores del sector.

En tanto, habrá acceso exclusivo para residentes en Avenida Carlos Dittborn con Los Jazmines.

Revisa el detalle a continuación:

La Municipalidad hizo un llamado a los asistentes al evento a planificar sus desplazamientos con anticipación y a respetar la señalización e indicaciones del personal en terreno.