Cambio de fecha: Audiencia de preparación de juicio oral de Cathy Barriga será el 7 de octubre

La Fiscalía confirmó la nueva fecha de la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) de Cathy Barriga.

La exalcaldesa de Maipú es imputada por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, en carácter de reiterados.

La fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, informó que este miércoles se llevó a cabo una audiencia para discutir la postergación de la APJO, que estaba fijada para agosto de este año, que finalmente quedó programada para el 7 de octubre.

“El Ministerio Público se opuso a esta solicitud; consideramos que las dilaciones indebidas afectan, por cierto, el debido proceso que debe garantizar a todos los ciudadanos la resolución de los conflictos de manera racional en un plazo prudente”, dijo.

Encina indicó que el tribunal “tuvo presente que el Ministerio Público ha proporcionado todos los antecedentes, que ha cumplido con todas sus obligaciones y el deber legal de poner a disposición y de promover la celebración de la audiencia de preparación de juicio”.

Por ello, se acogió mover la fecha de la audiencia, pero no con la extensión que había solicitado la Defensoría Penal Pública, que “resulta completamente excesiva”.

“Se acogió una breve ampliación de agosto al mes de octubre y la audiencia de preparación de juicio oral se realizará en esa oportunidad, esperamos sin nuevas dilaciones por parte de las defensas“, acotó la fiscal.